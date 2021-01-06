Трамп не здається: "Ми ніколи не визнаємо поразки"

Президент США Дональд Трамп продовжує вважати себе переможцем листопадових президентських виборів і тому ніколи не визнає поразки.

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Про це, як повідомляє Fox News, він заявив учасникам численної демонстрації, організованої його прихильниками у Вашингтоні.

Фото: REUTERS/Jim Bourg

"Ми ніколи не здамося, ми ніколи не визнаємо поразки. Цього не станеться. Не можна визнавати поразку, коли мова йде про крадіжку. Наша країна достатньо пережила. Ми більше це не терпітимемо", – сказав Трамп присутнім.

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Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jim Bourg

6 січня на південь від Білого дому в столиці США був організований "Марш за порятунок Америки", який зібрав десятки тисяч прихильників чинного керівника держави.

Фото: REUTERS/Leah Millis

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Після виступу Трампа маніфестанти збираються пройти маршем до Капітолію. Дональд Трамп збирається очолити ходу.

Сьогодні відбудеться спільна сесія Сенату і Палати представників Конгресу США, на якій будуть затверджені результати голосування і офіційно оголосять наступного президента.

Фото: REUTERS/Jim Bourg

Згідно з офіційними даними, ним має стати демократ Джо Байден, який набрав 302 голоси членів колегії вибірників.

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Фото: REUTERS/Leah Millis

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ писали, що Дональд Трамп визнає свою поразку на виборах, але лише в приватних бесідах. Публічно він цього не робить, щоб привертати до себе більше уваги.

Всі подробиці в спецтемі Вибори в США 2020

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