Трамп не здається: президент США тисне на Майка Пенса

Віцепрезидент США Майк Пенс в силах домогтися перегляду обрання Джо Байдена президентом, скасувавши сертифікацію результатів виборів.
Про це заявив чинний президент США Дональд Трамп на своїй сторінці в Twiiter, хоча Пенс вже заявляв протилежне.
"Якщо віцепрезидент Майк Пенс підтримає нас, ми виграємо президентство. Багато штатів хочуть позбутися помилки, яку допустили при сертифікації невірних і навіть підроблених цифр, явно не дозволених законодавчими зборами їхніх штатів (що має статися). Майк може все скасувати!" - написав Трамп.
Нагадаємо, раніше Майк Пенс в Конгресі підтримав республіканців, що бажали оскаржити результати президентських виборів.
При цьому Пенс – не єдиний політик, на якого Трамп тисне для перерахунку голосів. Нещодавно в розмові з держсекретарем штату Джорджія республіканцем Бредом Раффенспергером Трамп навіть перейшов до погроз.
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