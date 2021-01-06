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Трамп не здається: президент США тисне на Майка Пенса

6 січня, 09:13

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Дональд Трамп упевнений, що віцепрезидент все ще може домогтися скасування результатів виборів

Віцепрезидент США Майк Пенс в силах домогтися перегляду обрання Джо Байдена президентом, скасувавши сертифікацію результатів виборів.

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Про це заявив чинний президент США Дональд Трамп на своїй сторінці в Twiiter, хоча Пенс вже заявляв протилежне.

"Якщо віцепрезидент Майк Пенс підтримає нас, ми виграємо президентство. Багато штатів хочуть позбутися помилки, яку допустили при сертифікації невірних і навіть підроблених цифр, явно не дозволених законодавчими зборами їхніх штатів (що має статися). Майк може все скасувати!" - написав Трамп.

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Нагадаємо, раніше Майк Пенс в Конгресі підтримав республіканців, що бажали оскаржити результати президентських виборів.

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При цьому Пенс – не єдиний політик, на якого Трамп тисне для перерахунку голосів. Нещодавно в розмові з держсекретарем штату Джорджія республіканцем Бредом Раффенспергером Трамп навіть перейшов до погроз.

Трамп погрожує держсекретареві Джорджії

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США Дональд Трамп президент США президентство Джо Байден Майк Пенс

Джерело: Сьогодні

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