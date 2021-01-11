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Трамп не вірить, що Пенс спробує усунути його від влади

11 січня, 00:20

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Чинний президент США запланував активні останні дні на посаді

Чинний президент Дональд Трамп, якому за 10 днів до закінчення терміну загрожує імпічмент, упевнений, що віце-президент Майк Пенс і члени його кабінету не будуть намагатися усунути його з посади, застосувавши 25-ту поправку Конституції.

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Про це повідомили джерела агентства Bloomberg.

Один зі співрозмовників видання розповів, що Пенс відкидає ідею зняттяТрампа з посади і навіть не обговорював її, крім як в приватному порядку, оскільки вважає нездійсненною.

Водночас, за даними агентства, Пенс не спілкувався з чинним президентом з 6 січня, коли йому довелося ховатися в Капітолії через штурм будівлі прихильниками Трампа.

Президент і деякі його союзники вважають, що демократи перегинають палицю, намагаючись учергове оголосити йому імпічмент.

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Крім того, за даними видання, Трамп планує провести останні дні свого чотирирічного перебування на посаді, підкресливши те, що, на його думку, є його найбільшими досягненням. Зокрема, у вівторок він ммає намір вирушити в Аламо в штаті Техас, де за його адміністрації почалося будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

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За словами джерел, Трамп також готує принаймні ще один раунд помилувань і востаннє спробує просунути зусилля своєї адміністрації з припинення великих технологій, хоча поки неясно, що саме він збирається робити.

Нагадаємо, раніше спікер Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі закликала негайно відсторонити Трампа від влади і пообіцяла ініціювати процедуру імпічменту, якщо віце-президент США Майк Пенс і американська адміністрація не зроблять цього.

Демократи в Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів планують почати процедуру імпічменту чинного президента Дональда Трампа в понеділок, 11 січня.

Раніше президент США Дональд Трамп підтвердив чутки, що його не буде на церемонії інавгурації його наступника-демократа Джо Байдена, яка відбудеться менш ніж за два тижні. Пенс же, навпаки, має намір відвідати церемонію.

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США імпічмент Дональд Трамп Майк Пенс імпічмент Трампа
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