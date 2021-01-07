Байден переміг. Трамп обіцяє "впорядковану" передачу влади

Після офіційного підтвердження перемоги обраного президента Джо БайденаДональд Трамп пообіцяв "упорядковану" передачу влади.
Про це повідомляє CNN.
"Незважаючи на те, що я абсолютно не згоден з результатами виборів і факти мене виправдовують, 20 січня відбудеться упорядкований перехід", – йдеться в його заяві.
При цьому він підкреслив, що продовжить "боротьбу за велику Америку".
"Я завжди говорив, що ми будемо продовжувати нашу боротьбу, щоб забезпечити підрахунок тільки законних голосів. Хоча це означає кінець першого терміну в історії президента, це тільки початок нашої боротьби за те, щоб зробити Америку знову великою", – сказав Трамп.
Нагадаємо, дебати в Конгресі США 6 січня про результати виборів перервали через штурм Капітолія прихильниками Дональда Трампа. Конгресменам довелося терміново евакуюватися: у будівлі розпилили сльозогінний газ.
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