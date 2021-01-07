Русский
$ 28,4
34,85
  1. Світові новини
  2. США

Байден переміг. Трамп обіцяє "впорядковану" передачу влади

7 січня, 10:56

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Трамп продовжить боротися "за велику Америку"

Після офіційного підтвердження перемоги обраного президента Джо БайденаДональд Трамп пообіцяв "упорядковану" передачу влади.

Реклама

Про це повідомляє CNN.

"Незважаючи на те, що я абсолютно не згоден з результатами виборів і факти мене виправдовують, 20 січня відбудеться упорядкований перехід", – йдеться в його заяві.

При цьому він підкреслив, що продовжить "боротьбу за велику Америку".

В тренді
Щеплення від COVID-19 провокує набухання косметичних філерів
Кому робити мезотерапію категорично не можна

"Я завжди говорив, що ми будемо продовжувати нашу боротьбу, щоб забезпечити підрахунок тільки законних голосів. Хоча це означає кінець першого терміну в історії президента, це тільки початок нашої боротьби за те, щоб зробити Америку знову великою", – сказав Трамп.

Реклама

Нагадаємо, дебати в Конгресі США 6 січня про результати виборів перервали через штурм Капітолія прихильниками Дональда Трампа. Конгресменам довелося терміново евакуюватися: у будівлі розпилили сльозогінний газ.

Раніше сайт "Сьогодні" зібрав найяскравіші кадри, які повною мірою покажуть те, що відбувалося в США цієї ночі.

Всі подробиці в спецтемі "Майдан" в США

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

США Дональд Трамп вибори у США Джо Байден
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У США оскаржать результати виборів: Пенс став на сторону Трампа
У США оскаржать результати виборів: Пенс став на сторону ТрампаСША
Пенс просить суд США відхилити позов, що вимагає від нього переглянути підсумки виборів
Пенс просить суд США відхилити позов, що вимагає від нього переглянути підсумки виборівСША
Україна дала добро на злиття Peugeot і FIAT: автовиробник стане 4-м у світі
Україна дала добро на злиття Peugeot і FIAT: автовиробник стане 4-м у світіЕкономіка
Трамп не здається: республіканці спробують оскаржити в Конгресі підсумки голосування Колегії вибірників
Трамп не здається: республіканці спробують оскаржити в Конгресі підсумки голосування Колегії вибірниківСША
"Він поверне Крим Україні": екстравагантний боксер висловив несподівану версіюБокс
Новий рік вже настав! Як світ зустрічає 2021-й (онлайн)
Новий рік вже настав! Як світ зустрічає 2021-й (онлайн)Інші країни

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти