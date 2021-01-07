Байден переміг. Трамп обіцяє "впорядковану" передачу влади

Після офіційного підтвердження перемоги обраного президента Джо БайденаДональд Трамп пообіцяв "упорядковану" передачу влади.

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Про це повідомляє CNN.

"Незважаючи на те, що я абсолютно не згоден з результатами виборів і факти мене виправдовують, 20 січня відбудеться упорядкований перехід", – йдеться в його заяві.

При цьому він підкреслив, що продовжить "боротьбу за велику Америку".

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"Я завжди говорив, що ми будемо продовжувати нашу боротьбу, щоб забезпечити підрахунок тільки законних голосів. Хоча це означає кінець першого терміну в історії президента, це тільки початок нашої боротьби за те, щоб зробити Америку знову великою", – сказав Трамп.

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Нагадаємо, дебати в Конгресі США 6 січня про результати виборів перервали через штурм Капітолія прихильниками Дональда Трампа. Конгресменам довелося терміново евакуюватися: у будівлі розпилили сльозогінний газ.

Раніше сайт "Сьогодні" зібрав найяскравіші кадри, які повною мірою покажуть те, що відбувалося в США цієї ночі.

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