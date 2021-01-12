Трамп засудив штурм Капітолію, щоб уникнути юридичної відповідальності – ЗМІ

Радники і юристи, котрі розмовляли з Дональдом Трампом протягом останніх декількох днів, закликали поки ще чинного президента США знизити градус риторики і засудити насильство, щоб зменшити його юридичну відповідальність за штурм Капітолію минулого тижня, який спричинив смерті.

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Про це з посиланням на два джерела, знайомі з ситуацією, повідомляє CNN.

"Юристи рекомендують відмовитися від риторики не тільки на благо країни, а й для зниження ризику юридичних загроз", – заявило одне з джерел, знайомих із ходом дискусії.

Джерела повідомили, що в перші дні після облоги Капітолію Трампу сказали, що йому можуть бути пред'явлені звинувачення в підбурюванні до насильства з боку місцевих і федеральних урядів і що на нього подадуть позови родичі жертв, постраждалих у результаті заколоту.

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"Йому цілком напевно можуть пред'явити позов", – сказало ще одне джерело журналістів, відображаючи стурбованість радників Трампа тим, що дії президента вчергове поставили його під загрозу.

Цікаво, що Трамп досі не висловив жалю щодо насильства на Капітолійському пагорбі і продовжує казати радникам, що у нього вкрали вибори.

"Трамп створив свою реальність", – сказало одне з джерел.

Інше джерело, з яким зв'язалися CNN, сказав, що Трамп не буде захищений від переслідування навіть після того, як залишить свою посаду, про що президент також знає.

Нагадаємо, Трамп вважає доречними всі свої заяви, зроблені перед учасниками "Маршу за порятунок Америки", які штурмували Капітолій минулого тижня.

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Також нагадаємо, що обраний президент Джо Байден назвав учасників заворушень біля Капітолію натовпом бунтівників і терористами і звинуватив Трампа в підбурюванні.

Всі подробиці в спецтемі "Майдан" в США

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