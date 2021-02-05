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Трамп відмовився давати свідчення у справі імпічменту

5 лютого, 02:22

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Із запитом заслухати 45-го американського президента в залі виступили демократи

Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відмовився свідчити у справі імпічменту під час розгляду в Сенаті.

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Як повідомляє Reuters, із запитом заслухати 45-го президента в залі виступили демократи. Водночас адвокати його відхилили.

"Президент не буде давати свідчення в рамках неконституційного виробництва", – відповіли у Трампа.

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Трамп відмовився давати свідчення у справі імпічменту

Як повідомляли раніше експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп не планує особисто бути присутнім на слуханнях в Сенаті у справі про своє імпічмент. Показання в свій захист він може надати в письмовій формі.

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Водночас адвокати Дональда Трампа заявили, що Сенат США не має повноважень проводити судовий процес у справі про імпічмент після того, як він покинув свій пост.

Раніше демократи в Сенаті США пообіцяли швидкий процес імпічменту Трампа.

Всі подробиці в спецтемі Імпічмент Трампа

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США імпічмент Дональд Трамп імпічмент Трампа
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