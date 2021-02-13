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Трамп відмовився зупиняти протестувальників під час штурму Капітолію – CNN

13 лютого, 08:02

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Колишній президент звернувся до прихильників через Twitter тільки через кілька годин після атаки, вважає телеканал

Колишній президент США Дональд Трамп не став відкликати протестувальників під час штурму Капітолію 6 січня. Хоча його просив про це лідер республіканської меншості в Палаті представників Кевін Маккарті.

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Про це з посиланням на телефонну розмову однопартійців повідомили джерела телеканалу CNN.

Як зазначає телеканал, президент звернувся до прихильників через Twitter тільки через кілька годин після атаки.

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Згідно з повідомленням ЗМІ, під час бесіди Маккарті закликав Трампа заспокоїти протестувальників, на що колишній президент відповів: "Що ж, Кевіне, я вважаю, що люди засмучені через вибори більше, ніж ти".

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За даними телеканалу, розлючений Маккарті сказав президенту, що протестувальники залізли до нього в офіс через вікно.

Як повідомляли раніше, судовий процес у справі про імпічмент Дональда Трампа, який іде в американському Сенаті, може завершитися вже завтра, 13 лютого.

Нагадаємо, Сенат офіційно визнав конституційним судовий процес про імпічмент Трампа.

Щоб оголосити імпічмент колишньому главі держави, необхідні голоси 2/3 Сенату – це не менше 67 голосів. Поки що у демократів, які й ініціювали весь процес, є лише 50 голосів, а також близько 10 голосів їхніх колег-республіканців.

Всі подробиці в спецтемі Імпічмент Трампа

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