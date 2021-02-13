Трамп відмовився зупиняти протестувальників під час штурму Капітолію – CNN

Колишній президент звернувся до прихильників через Twitter тільки через кілька годин після атаки, вважає телеканал

Колишній президент США Дональд Трамп не став відкликати протестувальників під час штурму Капітолію 6 січня. Хоча його просив про це лідер республіканської меншості в Палаті представників Кевін Маккарті.

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Про це з посиланням на телефонну розмову однопартійців повідомили джерела телеканалу CNN.

Як зазначає телеканал, президент звернувся до прихильників через Twitter тільки через кілька годин після атаки.

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Згідно з повідомленням ЗМІ, під час бесіди Маккарті закликав Трампа заспокоїти протестувальників, на що колишній президент відповів: "Що ж, Кевіне, я вважаю, що люди засмучені через вибори більше, ніж ти".

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За даними телеканалу, розлючений Маккарті сказав президенту, що протестувальники залізли до нього в офіс через вікно.

Як повідомляли раніше, судовий процес у справі про імпічмент Дональда Трампа, який іде в американському Сенаті, може завершитися вже завтра, 13 лютого.

Нагадаємо, Сенат офіційно визнав конституційним судовий процес про імпічмент Трампа.

Щоб оголосити імпічмент колишньому главі держави, необхідні голоси 2/3 Сенату – це не менше 67 голосів. Поки що у демократів, які й ініціювали весь процес, є лише 50 голосів, а також близько 10 голосів їхніх колег-республіканців.

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