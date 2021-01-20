Трамп перед звільненням перейнявся безпекою своїх дітей: їх півроку охоронятиме спецслужба

Зазвичай такий захист поширюється тільки на дітей до 16 років

Перед звільненням зі свого поста президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав документ, згідно з яким Секретна служба США повинна охороняти всіх його п'ятьох дітей ще півроку.

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Про це повідомив високопоставлений американський чиновник на умовах анонімності, передає CNN.

"Перед звільненням з посади колишній президент Трамп підписав меморандум про розширення захисту Секретної служби США на шість місяців для всіх своїх дітей", – йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що зазвичай такий захист поширюється на дітей до 16 років, але, підписавши меморандум, Секретна служба США зможе забезпечити захист всіх його дітей.

Нагадаємо, Дональд Трамп в останні хвилини своєї каденції на посту президента США видав ще одне помилування. Він помилував ексчоловіка своєї союзниці Жанін Пірро, засудженого за змову і ухиляння від сплати податків.

В тренді Трамп видав ще одне помилування в останні хвилини каденції

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Як відомо, сьогодні, 20 січня, в США відбулася інавгурація 46-го президента Джо Байдена.

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