Трамп передумав балотуватися в президенти в 2024 році – ЗМІ

В оточенні чинного президента США Дональда Трампа заявили, що він не буде балотуватися на президентських виборах в 2024 році.

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Про це повідомили джерела газети "Politico".

Виявилося, що після програшу на президентських виборах Трамп повідомив своєму оточенню, що в день інавгурації обраного президента Джозефа Байдена планує оголосити про свій намір брати участь у виборах 2024 року.

Республіканці впевнені, що Трамп не буде знову брати участь у президентських перегонах. А якщо він таке вирішить, то сподіваються, що зможуть його відмовити.

"Всі люди, які зневажають і не люблять Дональда Трампа, шукали всі можливі причини, щоб очорнити його. Байден буде де-факто президентом. Але для 45 відсотків країни він ніколи не буде прийнятним президентом. Завжди будуть вірити, що це були корумповані й нечесні вибори", – сказав колишній спікер Палати представників Ньют Гінгріч, союзник Трампа.

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Джерела повідомляють, що у Трампа були високі шанси знову стати кандидатом в президенти від Республіканської партії. Але він відмовився від ідеї дізнавшись, що потрібно буде оприлюднити додаткову фінансову документацію.

Крім того, після подій 6 січня, коли його прихильники почали штурм Капітолія, він втратив частину політичної підтримки. І участь Трампа в президентських перегонах стала ще більш сумнівною.

"Чотири роки істотних досягнень в політиці, чи то економіка, судді, Верховний суд, – все це стерто шістьма тижнями надзвичайно недисциплінованої, поганої поведінки, кульмінацією якої став день ганьби в Капітолії Сполучених Штатів", – сказав республіканський стратег Алекс Конант, який працював на двох кандидатів в президенти.

6 січня прихильники президента ввірвалися в будівлю Конгресу США, щоб перешкодити затвердженню підсумків проведених 3 листопада минулого року президентських виборів, перемогу на яких здобув демократ Байден. Під час заворушень у Вашингтоні загинули чотири людини.

"Проблема Республіканської партії в тому, що кожен республіканець на Капітолійському пагорбі потребує підтримки цих протестувальників і таких людей, як вони, – для виживання. Доти, доки партія не зможе знайти послання, яке більш популярне серед білого робітничого класу, ніж Дональда Трампа, у республіканців немає світлого майбутнього", – сказав старший радник Трампа.

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Дехто з однопартійців Трампа впевнений, що його треба виключити з Республіканської партії. Однак він не втратить підтримки частини американців.

За офіційними даними, понад 100 республіканців з Палати представників і дюжина республіканців із Сенату підписалися під протестом проти визнання перемоги Джо Байдена.

Раніше ми повідомляли, що обраний президент Джо Байден радий, що чинний глава держави Дональд Трамп не буде присутній на його інавгурації20 січня, але не проти, щоб цей захід відвідав нинішній віцепрезидент Майк Пенс.

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