Трамп переміг у Верховному суді: дві справи про корупцію закрили

Верховний суд США відмовився розглядати звернення про те, чи порушив Дональд Трамп статтю американської Конституції, яка забороняє президенту отримувати прибуток від іноземного уряду.

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Про це повідомляє CNN.

Крім того, в своїй постанові суддя наказав судам нижчої інстанції скасувати попередні рішення, оскільки Трамп більше не перебуває на посаді.

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Однак лишається невирішеним інше питання: чи законно було Трампу дозволяти своїм активам брати гроші у іноземних урядів, з огляду на те, що він зберіг за собою право власності.

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Верховний суд розглядав два клопотання. Перше подали юристи зі столиці Вашингтона і штату Меріленд, які стверджували, що Трамп порушив Конституцію, приймаючи платежі від іноземних і американських чиновників через готель Trump International Hotel. За словами позивачів, участь президента в бізнесі є елементом нечесної конкуренції.

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Аналогічна скарга надійшла колективно від власників і працівників готелів і ресторанів в Нью-Йорку і Вашингтоні.

Вони апелювали до "статті про винагороду", яка забороняє президенту отримувати винагороду або прибуток від будь-якого "короля, принца або іноземної держави" без згоди Конгресу. Аналогічне обмеження діє і всередині США. Фактично єдиним доходом глави держави можуть бути зарплата та держвиплати.

Аналітики вважають, що, фактично закривши справи про корупцію з боку Трампа, Верховний суд вирішив уникнути гострих кутів в судовому розгляді за участі екс-президента.

Нагадаємо, що над Дональдом Трампом продовжують нависати хмари – вчора в Сенат США передали статтю про імпічмент. У зв'язку з цим цього тижня у верхній палаті Конгресу має розпочатися суд над 45-м президентом.

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Водночас його наступник Джо Байден відкрито висловив сумніви щодо того, чи вдасться демократам зібрати достатньо голосів для імпічменту.

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