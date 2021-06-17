Трамп після зустрічі Байдена з Путіним: "Гарний день для Росії"

Трамп скептично оцінив досягнення Байдена на саміті з Путіним. Фото: колаж "Сьогодні"
США нічого не отримали від зустрічі президента Джо Байдена з його російським колегою Володимиром Путіним в Женеві 16 червня, стверджує американський експрезидент Дональд Трамп.
Про це він сказав в ефірі Fox News.
"Ми надали Росії високу трибуну. І не отримали нічого путнього. Думаю, це був гарний день для Росії. Але не думаю, що ми щось від цього отримали", – вважає Трамп.
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Він упевнений, що "по-справжньому добре ладнав" з Путіним, але водночас найжорстокіше поводився щодо Росії серед всіх своїм попередників, ввівши багато санкцій і, зокрема, "зупинивши газопровід "Північний потік – 2".
При цьому Трамп підкреслив – він був би радий скасувати всі заходи, як тільки Росія "взяла б себе в руки". Завдяки цьому відносини між двома країнами могли б стати "приголомшливими і взаємовигідними".
Нагадаємо, сайт "Сьогодні" вів онлайн-марафон зустрічі президентів США і РФ в Швейцарії, яка стала головною міжнародною політичною подією першого півріччя-2021. Ми зібрали всі головні події, заяви Байдена і Путіна і коментарі експертів.
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