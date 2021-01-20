Трамп ухвалив встановити пам'ятники Джобсу і Преслі в спеціальному саду

У списку близько 20 знаменитостей

Чинний президент США Дональд Трамп, якого 20 січня на посту замінить Джо Байден, підписав указ, яким постановив створити Сад національних героїв, де будуть розміщені пам'ятники знаменитим людям в США.

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В його указі йдеться, що знаменитості гідні такого саду.

Трамп пропонує встановити пам'ятники таким людям:

засновнику компанії Apple Стіву Джобсу;

мультиплікатору Уолту Діснею;

співачці Вітні Х'юстон;

боксеру Мухаммеду Алі;

35-му президенту США Джону Кеннеді;

акторові Джорджу Форду;

фізику-теоретику Альберту Ейнштейну;

співакові Джонні Кешу;

співакові Елвісу Преслі.

У список також потрапили Майлс Девіс, Ніл Армстронг, Самуель Морзе, Інгрід Бергман, Хамфрі Богарт, Альфред Хічкок, Самуель Кольт, Томас Едісон, Елеонора і Теодор Рузвельт.

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Також напередодні Дональд Трамп звернувся до американців з проханням підтримати адміністрацію обраного глави держави Джо Байдена.

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Перша леді США Меланія Трамп вимовила свою прощальну промову з Білого дому. Вона говорила про любов, цінності і пандемію коронавірусу.

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