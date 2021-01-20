Трамп ухвалив встановити пам'ятники Джобсу і Преслі в спеціальному саду

Чинний президент США Дональд Трамп, якого 20 січня на посту замінить Джо Байден, підписав указ, яким постановив створити Сад національних героїв, де будуть розміщені пам'ятники знаменитим людям в США.
В його указі йдеться, що знаменитості гідні такого саду.
Трамп пропонує встановити пам'ятники таким людям:
- засновнику компанії Apple Стіву Джобсу;
- мультиплікатору Уолту Діснею;
- співачці Вітні Х'юстон;
- боксеру Мухаммеду Алі;
- 35-му президенту США Джону Кеннеді;
- акторові Джорджу Форду;
- фізику-теоретику Альберту Ейнштейну;
- співакові Джонні Кешу;
- співакові Елвісу Преслі.
У список також потрапили Майлс Девіс, Ніл Армстронг, Самуель Морзе, Інгрід Бергман, Хамфрі Богарт, Альфред Хічкок, Самуель Кольт, Томас Едісон, Елеонора і Теодор Рузвельт.
Також напередодні Дональд Трамп звернувся до американців з проханням підтримати адміністрацію обраного глави держави Джо Байдена.
Перша леді США Меланія Трамп вимовила свою прощальну промову з Білого дому. Вона говорила про любов, цінності і пандемію коронавірусу.
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