Трамп зажадав від Китаю "репарації" в 10 трлн доларів за пандемію COVID-19

Трамп знову назвав коронавірус "китайським вірусом", через який потерпає весь світ

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Joe Skipper

За збиток від пандемії коронавірусної хвороби Китай має виплатити США та іншим країнам світу щонайменше 10 трильйонів доларів, вважає експрезидент США Дональд Трамп.

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Про це він заявив під час свого виступу, передає Insider.

"Ми вимагаємо репарацій від Комуністичної партії Китаю. Ми повинні одностайно заявити, що Китай повинен заплатити", – сказав колишній президент США.

Він закликав країни, які винні гроші Китаю, списати свої борги як "початковий внесок".

За його словами, США мають встановити 100-відсоткові тарифи на китайські товари, які провозять у Штати.

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Нагадаємо, Трамп назвав президента Північної Кореї Кім Чен Ина особливим.

Також він заявив, що президент Росії Володимир Путін відверто насміхається над американським президентом Джо Байденом.

Крім того, раніше ексрадник Байдена розповів, що не так було в діях Трампа щодо Північної Кореї.

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