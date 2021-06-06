Русский
$ 27,29
33,06
  1. Світові новини
  2. США

Трамп зажадав від Китаю "репарації" в 10 трлн доларів за пандемію COVID-19

6 червня, 20:06

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Трамп знову назвав коронавірус "китайським вірусом", через який потерпає весь світ

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Joe Skipper

За збиток від пандемії коронавірусної хвороби Китай має виплатити США та іншим країнам світу щонайменше 10 трильйонів доларів, вважає експрезидент США Дональд Трамп.

Реклама

Про це він заявив під час свого виступу, передає Insider.

"Ми вимагаємо репарацій від Комуністичної партії Китаю. Ми повинні одностайно заявити, що Китай повинен заплатити", – сказав колишній президент США.

Він закликав країни, які винні гроші Китаю, списати свої борги як "початковий внесок".

За його словами, США мають встановити 100-відсоткові тарифи на китайські товари, які провозять у Штати.

Реклама

Нагадаємо, Трамп назвав президента Північної Кореї Кім Чен Ина особливим.

В тренді
"Старшу доньку" Путіна раптово показали по російському держтелеканалу (відео)

Також він заявив, що президент Росії Володимир Путін відверто насміхається над американським президентом Джо Байденом.

Крім того, раніше ексрадник Байдена розповів, що не так було в діях Трампа щодо Північної Кореї.

Про що ще говорять українці, дивіться в останньому випуску новин "Сьогодні":

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Чому версія витоку SARS-Cov-2 з лабораторії тепер не маячня
Чому версія витоку SARS-Cov-2 з лабораторії тепер не маячняСША
"Ми йдемо". Хакери обіцяють помсту Маску за обвалений твітом біткоїнКриптовалюта
США ввели санкції щодо 134 українців – РНБО розбирається
США ввели санкції щодо 134 українців – РНБО розбираєтьсяУкраїна
Netflix назвав бандерівців
Netflix назвав бандерівців "нацистськими колаборантами"? Розбираємося, що сталосяСША
Дівчинка отримала страшні опіки і ледь не втратила руки через челендж у TikTok (фото)
Дівчинка отримала страшні опіки і ледь не втратила руки через челендж у TikTok (фото)Фаново
Кінець пандемії не за горами? Вчені знайшли універсальний захист від коронавірусу
Кінець пандемії не за горами? Вчені знайшли універсальний захист від коронавірусуСША

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти