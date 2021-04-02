Трамп приєднався до нової соціальної мережі. Що в ній особливого?

Екс-президент Сполучених Штатів Дональд Трамп приєднався до нової соціальної мережі – Campaign Nucleus.

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За інформацією Fox News, в соцмережі зареєструвалися також й інші члени Республіканської партії.

Чим Campaign Nucleus відрізняється від інших соцмереж?

Користувачі можуть відправляти електронні листи, текстові повідомлення і заяви в засоби масової інформації.

Campaign Nucleus називає себе єдиною автоматизованою цифровою екосистемою, призначеною для ефективного управління політичними кампаніями і організаціями.

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За інформацією ЗМІ, соціальну мережу Campaign Nucleus створив прихильник Трампа Бред Парскейл ще в 2016 році, але функції доступні користувачам поки тільки на 70-80%.

Цю платформу Трамп планує використовувати для спілкування зі своїми прихильниками, адже ще в січні цього року його акаунти в Facebook, Instagram і YouTube були заблоковані, поки він був президентом, а Twitter і зовсім остаточно заблокував Трампа.

Такі заходи були прийняті відразу після того, як прихильники Трампа штурмом взяли Капітолій, в результаті чого загинули люди. Днями також стало відомо, що Facebook блокуватиме весь контент з виступами екс-президента США Дональда Трампа.

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