Трамп приєднався до нової соціальної мережі. Що в ній особливого?

Екс-президент Сполучених Штатів Дональд Трамп приєднався до нової соціальної мережі – Campaign Nucleus.
За інформацією Fox News, в соцмережі зареєструвалися також й інші члени Республіканської партії.
Чим Campaign Nucleus відрізняється від інших соцмереж?
Користувачі можуть відправляти електронні листи, текстові повідомлення і заяви в засоби масової інформації.
Campaign Nucleus називає себе єдиною автоматизованою цифровою екосистемою, призначеною для ефективного управління політичними кампаніями і організаціями.
За інформацією ЗМІ, соціальну мережу Campaign Nucleus створив прихильник Трампа Бред Парскейл ще в 2016 році, але функції доступні користувачам поки тільки на 70-80%.
Цю платформу Трамп планує використовувати для спілкування зі своїми прихильниками, адже ще в січні цього року його акаунти в Facebook, Instagram і YouTube були заблоковані, поки він був президентом, а Twitter і зовсім остаточно заблокував Трампа.
Такі заходи були прийняті відразу після того, як прихильники Трампа штурмом взяли Капітолій, в результаті чого загинули люди. Днями також стало відомо, що Facebook блокуватиме весь контент з виступами екс-президента США Дональда Трампа.
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