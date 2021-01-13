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Трамп закликав американців відмовитися від насильства і зберігати спокій

13 січня, 21:43

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Президент зробив заяву під час дебатів про його імпічмент у Конгресі

Чинний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп на тлі дебатів про його імпічмент у Палаті представників Конгресу зробив заяву, у якій закликав американців утриматися від насильства і порушення закону.

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Відповідний документ поширила пресслужба Трампа.

"У світлі повідомлень про нові демонстрації я закликаю: жодного насильства, жодних порушень закону і жодного вандалізму будь-якого роду. Це не те, за що я виступаю, і це не те, за що виступає Америка", – заявив Трамп.

Він також закликав усіх американців допомогти знизити напруженість і зберігати спокій.

Нагадаємо, напередодні співробітники служби безпеки Капітолію попередили законодавців про те, що тисячі радикально налаштованих прихильників чинного президента Дональда Трампа планують знову штурмувати Капітолій в день інавгурації обраного президента Джо Байдена. Крім Капітолію, також повідомлялося про збройні загрози щодо Білого дому і Верховного суду.

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США заява заворушення Дональд Трамп Капітолій імпічмент Трампа
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