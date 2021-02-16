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Трамп розраховує взяти під контроль Конгрес на виборах у 2022 році – ЗМІ

16 лютого, 06:56

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Екс-президент досі злий на республіканців, що не підтримали його

Екс-президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, якому вдалося уникнути імпічменту, обговорює з політичними радниками зусилля, спрямовані на те, щоб допомогти республіканцям взяти під контроль Палату представників і Сенат на проміжних виборах у листопаді 2022 року.

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Про це повідомляє Associated Press.

"Я вважаю, що в найближчі дні ви, ймовірно, почуєте про нього набагато більше", – наводить видання слова старшого радника Джейсона Міллера.

Водночас, за інформацією видання, Трамп як і раніше зациклений на помсті республіканцям, які підтримували його імпічмент або чинили опір його зусиллям щодо скасування результатів листопадових виборів президента.

Так, сенатор Ліндсі Грем, який розмовляв із Трампом у суботу ввечері, визнав, що Трамп "злий на деяких людей", але також "готовий рухатися далі і відновлювати Республіканську партію".

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Грем також розповів, що намагався переконати Трампа, який погрожував створити свою власну партію, щоб покарати нелояльних республіканців, що Республіканській партії він потрібен для перемоги.

"Я сказав:" Містер президент, рух "Зробимо Америку великою знову" має тривати. Нам потрібно згуртувати партію. "Трамп плюс" – це шлях у 2022 рік", – цитує видання Грема.

Нагадаємо, колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп після того, як Сенат проголосував за його виправдання в другому процесі у справі про імпічмент, звинуватив демократів у політичному переслідуванні і заявив, що йому ще є що запропонувати американцям, щоб "зробити Америку знову великою".

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вибори США конгрес Сенат Дональд Трамп республіканці
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