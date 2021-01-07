Трамп зі зброєю, Assassin's Creed і Бейн. Яскраві меми про штурм Капітолія у США

Після штурму Капітолії у США користувачі соціальних мереж почали не тільки обговорювати події, а й жартувати на цю тему. "Сьогодні" зібрали найяскравіші меми.
Так, у Мережі порівнюють Дональда Трампа з Олександром Лукашенком. Зокрема, на Трампа і його сина "наділи" бронежилет і "дали" в руки зброю. Саме в такому вигляді Лукашенко зі своєю дитиною під час протестів у Білорусі виходили з вертольота.
44-й президент США Барак Обама розмірковує про те, хто ж все-таки стане наступним главою держави.
Так Джозеф Байден нібито закликав демонстрантів припинити свої дії. Раніше це слово стало "коронним" у екс-президента-втікача Віктора Януковича і було приводом для мемів.
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Демонстрантів у США порівняли і з персонажами з відеогри Assassin's Creed.
Згадали і про головного противника Бетмена Бейне. А раптом у цих подіях і він замішаний?
"І здрастє вам через вікно!"
А так користувачі сприйняли звернення Трампа до демонстрантів.
- Будь ласка, йдіть додому.
- Я активований, мій король.
Радикалів з руху Proud Boys, які вчора увірвалися у будівлю Капітолію, порівняли з музичним гуртом Jamiroquai, члени якої виглядають не менш неординарно.
Так виглядає соліст групи Jamiroquai:
Трибуна з Капітолію. Вже на полицях у ваших магазинах, недорого!
Сльозогінним газом по всевидючому оці.
Нагадаємо, ми писали, як збої у системі безпеки привели до штурму Капітолію.
Також повідомлялося, що Конгрес підтвердив перемогу Джо Байдена над чинним президентом Дональдом Трампом.
Всі подробиці в спецтемі "Майдан" в США
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