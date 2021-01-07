Трамп зі зброєю, Assassin's Creed і Бейн. Яскраві меми про штурм Капітолія у США

Протестувальників порівнювали з персонажами з ігор і музичними групами

Після штурму Капітолії у США користувачі соціальних мереж почали не тільки обговорювати події, а й жартувати на цю тему. "Сьогодні" зібрали найяскравіші меми.

Реклама

Так, у Мережі порівнюють Дональда Трампа з Олександром Лукашенком. Зокрема, на Трампа і його сина "наділи" бронежилет і "дали" в руки зброю. Саме в такому вигляді Лукашенко зі своєю дитиною під час протестів у Білорусі виходили з вертольота.

44-й президент США Барак Обама розмірковує про те, хто ж все-таки стане наступним главою держави.

Реклама

Так Джозеф Байден нібито закликав демонстрантів припинити свої дії. Раніше це слово стало "коронним" у екс-президента-втікача Віктора Януковича і було приводом для мемів.

Читайте також: "Сімпсони" давно передбачили "майдан" в США: до Армагеддону залишилося 13 днів

Демонстрантів у США порівняли і з персонажами з відеогри Assassin's Creed.

Реклама

Згадали і про головного противника Бетмена Бейне. А раптом у цих подіях і він замішаний?

"І здрастє вам через вікно!"

А так користувачі сприйняли звернення Трампа до демонстрантів.

Реклама

- Будь ласка, йдіть додому.

- Я активований, мій король.

Радикалів з руху Proud Boys, які вчора увірвалися у будівлю Капітолію, порівняли з музичним гуртом Jamiroquai, члени якої виглядають не менш неординарно.

Так виглядає соліст групи Jamiroquai:

Трибуна з Капітолію. Вже на полицях у ваших магазинах, недорого!

Сльозогінним газом по всевидючому оці.

Нагадаємо, ми писали, як збої у системі безпеки привели до штурму Капітолію.

Також повідомлялося, що Конгрес підтвердив перемогу Джо Байдена над чинним президентом Дональдом Трампом.

Всі подробиці в спецтемі "Майдан" в США

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама