Трамп змирився з поразкою на виборах – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп у приватних розмовах визнає свою поразку на проведених 3 листопада виборах, проте не робить цього публічно, щоб і надалі привертати до себе більше уваги.

Реклама

Про це пише газета Politico з посиланням на свої джерела.

За їхніми даними, американський лідер також розуміє, що в середу, 6 січня, Сенат і Палата представників Конгресу США на спільному засіданні затвердять перемогу обраного президента Джозефа Байдена. За словами джерела видання, глава Білого дому навіть зізнався, що він "просто розчарований" поразкою на президентських виборах.

Видання зазначає, що Трамп змирився зі своєю поразкою буквально останніми тижнями. Попри те, що він визнає в приватних розмовах поразку, зазначають джерела Politico, він все ж стверджує, що виграв би чесні вибори. Американський лідер також обговорював з помічниками плани покинути Вашингтон і вирушити до свого маєтку Мар-а-Лаго в штаті Флорида.

Читайте також: Трамп погрожував главі Джорджії, вимагаючи перерахунку голосів на свою користь (відео)

Реклама

Трамп продовжує заявляти про фальсифікації на виборах лише для привертання до себе більшої уваги, пояснює видання. "Сенс [цих дій] у тому, щоб представляти інтерес і бути обговорюваним в новинах", – пояснило джерело газети.

В тренді Президент Вірменії заразився "британським" коронавірусом

Саме тому Трамп продовжував активну діяльність і тиснув на інших республіканців, щоб вони допомогли його зусиллям з блокування президентства Байдена.

За даними Politico, команда республіканця Трампа сподівається, що 180 його однопартійців у Палаті представників і 13 в Сенаті все ж спробують оскаржити 6 січня результати голосування виборників.

Раніше сайт "Сьогодні" писав, що Трамп не здається і тисне на віцепрезидента Майка Пенса, вимагаючи скасувати сертифікацію результатів виборів.

Також нагадаємо, що 6 січня Трамп скликає прихильників на мітинг проти результатів виборів.

Відео: Сьогодні

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Вибори в США 2020

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама