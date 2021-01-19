Трамп зняв обмеження на в'їзд в США з більшості країн Європи і Британії

З 26 січня припиняють дію виконавчі укази про призупинення в'їзду

Чинний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп скасував введені в зв'язку з пандемією коронавірусу заходи, які обмежують в'їзд в США з країн Шенгенської зони, Великої Британії, Ірландії та Бразилії.

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Трамп підписав відповідний указ, йдеться в поширеному прес-службою Білого дому документі.

Колишні заходи перестануть діяти після того, як наберуть чинності правила надання негативного тесту на наявність коронавірусу для всіх, хто прибуває в Сполучені Штати іноземців.

Виконавчі укази про призупинення в'їзду припиняють свою дію з 26 січня.

До речі, за останніми даними, в США було зафіксовано понад 24,1 млн випадків зараження коронавірусом.

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Нагадаємо, США посідають перше місце в світі за кількістю виявлених випадків COVID-19 і по смертності. У країні вже понад 10 млн осіб вакцинували проти коронавірусу.

"Британський" штам COVID-19, який медики визначають як більш заразний, може переважати в США вже до березня цього року.

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