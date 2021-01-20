Трамп збрехав у прощальній промові, але ЗМІ вивели його на чисту воду

45-й президент спробував прикрасити свої досягнення на посаді

У прощальній промові як 45-го президента США Дональд Трамп кілька разів збрехав, прикрашаючи свої досягнення на посту глави американської адміністрації.

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Про це повідомляє телеканал CNN.

"Трамп робив хибні заяви з перших годин свого президентства до останніх. У фінальній промові Трамп хибно заявив, що зміг призначити "майже 300" суддів. Насправді він домігся призначення до Верховного суду, районних та апеляційних судів 234 суддів", – повідомляє телеканал.

Колишній глава держави також заявив, що кількість зроблених ним юридичних призначень є "рекордною".

"Насправді президент Джиммі Картер призначив 261 суддю, що становило 39% вакантних на той момент посад, а для Трампа цей показник – 27%", – стверджує CNN.

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Президент округлив свої 74,2 млн голосів на нинішніх виборах у більший бік – до 75 млн.

"Він похвалився, що це – рекордний показник для чинного президента. Це правда, але він не згадав, що Джо Байден отримав на 7 млн голосів більше", – йдеться в публікації.

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Окрім того, Трамп запевняв, що серйозно скоротив податки.

"Це – неправда ні в перерахунку на узгоджені до інфляції долари, ні як відсоток економіки", – резюмував телеканал.

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Нагадаємо, Трамп у прощальній промові вирішив напаскудити Байдену, тому не згадав ні 46-го президента, ні віце-президента Камалу Харріс.

Також нагадаємо, Байден має намір скасувати низку указів Трампа.

Більше про те, що відбувається в США, читайте на сайті "Сьогодні": "Інавгурація Джо Байдена: всі подробиці".

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