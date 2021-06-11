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Трамп створив в Білому домі свою "Гру престолів" – у Байдена здивували порівнянням

11 червня 2021 21:03

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Попередня американська адміністрація була сповнена серіальної драми – між чиновниками постійно були чвари, як між Старками і Ланністерами

Відносини в колишньої адміністрації США порівняли з війною за Залізний трон. Фото: колаж "Сьогодні"

Відносини в колишньої адміністрації США порівняли з війною за Залізний трон. Фото: колаж "Сьогодні"

За колишнього президента США Дональда Трампа обстановка в Білому домі нагадувала роман "Гра престолів", тому в адміністрації частіше відбувалися "витіки" конфіденційної інформації.

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Про це, як повідомляє The Hill, заявила прес-секретар нинішньої адміністрації Джен Дженніфер Псакі.

"Зараз драми на кшталт "Гри престолів" набагато менше порівняно з попередніми чотирма роками", – сказала речниця Білого дому, маючи на увазі чвари між членами команди Трампа.

Дженніфер Псакі пояснює це тим, що багато нинішніх співробітників Білого дому давно працюють з Байденом, через що в Західному крилі зовсім інша атмосфера.

"Культура цього Білого дому багато в чому полягає в тому, аби працювати, засукавши рукава, займатися своєю справою і бути частиною команди", – сказав Дженніфер Псакі.

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Нагадаємо, що за тиждень до зустрічі Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним Дональд Трамп побажав своєму наступнику "не заснути на зустрічі".

Також ми писали, що Трамп зацікавився можливістю стати спікером Палати представників США – нижньої палати американського Конгресу.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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