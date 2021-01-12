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Трамп про підбурювання до заколоту: "Це було абсолютно доречно"

12 січня, 18:21

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Президент США не бачить своєї провини у трагедії на Капітолійському пагорбі 6 січня

Президент США Дональд Трамп вважає доречними всі свої заяви перед учасниками "Маршу за порятунок Америки", які штурмували Капітолій минулого тижня.

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Як повідомляє The Washington Post, про це він заявив журналістам 12 січня.

"Вони проаналізували мою промову, мої слова і те, що я сказав наприкінці. Усі сприйняли це за абсолютно доречне", – сказав очільник Білого дому.

Це його перша публічна поява після того, як 6 січня, тобто в день затвердження перемоги Джо Байдена на листопадових президентських виборах, учасники "Маршу за порятунок Америки" зробили спробу захопити Конгрес США.

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"Ми не хочемо насильства", – запевнив Трамп.

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Нагадаємо, що інцидент на Капітолійському пагорбі призвів до загибелі шести осіб, включно з поліцейським. Наразі щодо учасників заворушень відкриті десятки кримінальних справ.

Варто зазначити, що члени Демократичної партії розцінили виступ Трампа перед учасниками маршу як підбурювання до заколоту. Це стало офіційною причиною для початку нової процедури імпічменту. Сам він називає це "продовженням найбільшого полювання на відьом за історію політики".

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