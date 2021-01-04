Трамп погрожував главі Джорджії, вимагаючи перерахунку голосів на свою користь (відео)

Чинний президент Дональд Трамп у розмові з держсекретарем штату Джорджія республіканцем Бредом Раффенспергером, вимагаючи перерахунку голосів на виборах президента, поступово перейшов до погроз.

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Про це повідомляє Washington Post з посиланням на запис розмови.

Під час довгої годинної розмови Трамп спочатку просить главу Джорджії "знайти" достатньо голосів, щоб скасувати свою поразку.

Як видно із запису, Трамп по черзі то лає Раффенспергера, то намагається лестити, вмовляє діяти, а потім фактично починає погрожувати йому і його юристу кримінальною відповідальністю за приховування інформації про те, як демократи нібито фальсифікували вибори.

"Вам відомо, що вони зробили, а ви не повідомили про це. Це кримінальний злочин, ви не можете це допустити, це великий ризик для вас і для Райана, вашого юриста", – каже президент.

Трамп погрожує держсекретареві Джорджії

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Протягом усієї розмови Раффенспергер і головний юрисконсульт його офісу відкидають всі твердження Трампа, пояснюючи, що президент покладається на вже спростовані теорії змови і що перемога обраного президента Джо Байдена в Джорджії справедлива. Але Трамп не здається.

"Я просто хочу знайти 11780 голосів, що на одиницю більше, ніж у нас. Тому що ми виграли штат... Я в жодному разі не втрачу Джорджію", – в певний момент заявляє він.

Зазначимо, голоси в Джорджії на вимогу республіканців вже перераховували тричі, і щоразу на користь Джо Байдена, хоч і з незначним відривом.

Нагадаємо, віцепрезидент США Майк Пенс підтримав республіканців у Конгресі, які бажають оскаржити результати волевиявлення Колегії вибірників на президентських виборах.

6 січня у Конгресі США щонайменше 140 республіканців збираються заперечити проти результатів голосування Колегії вибірників на спільному засіданні двох палат.

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