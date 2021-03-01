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Трамп переконаний, що може стати президентом США "втретє"

1 березня, 01:43

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Екс-глава Білого дому досі не вірить у перемогу Байдена

Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, якому вдалося уникнути імпічменту, натякнув на можливість своєї участі в наступних виборах глави держави в 2024 році і висловив впевненість, що переможе "втретє".

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Про це він заявив 28 лютого на Конференції консервативних політичних дій у Флориді, передає Fox News.

Він також ще раз повторив, що, на його думку, саме він переміг на виборах 2020 року, а не Джо Байден.

"Хто знає, можливо, я навіть вирішу перемогти їх (демократів. – Ред.) втретє", – заявив Трамп під оплески прихильників.

Крім того, екс-президент упевнений, що Джо Байден став найгіршим президентом США вже в перший місяць своєї роботи.

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"У Джо Байдена був найкатастрофічніший перший місяць серед усіх президентів у сучасній історії", – сказав Трамп.

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Нагадаємо, раніше Верховний суд США дозволив окружній прокуратурі Манхеттена використовувати податкові декларації екс-президента Дональда Трампа у кримінальній справі про його можливе ухиляння від сплати податків.

Ми також повідомляли, що Дональд Трамп розраховує взяти під контроль обидві палати Конгресу СШАна виборах у 2022 році.

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США Дональд Трамп президент США Джо Байден вибори 2020
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