Трамп за час президентства збіднів на 700 млн доларів

За той час, що Дональд Трамп займав посаду президента США, його статок знизився майже на чверть – до 2,3 млрд доларів.
Про це свідчать дані Bloomberg Billionaires Index .
До обрання він був володарем капіталу в 3 млрд доларів. Але рішення залишити посади в його компаніях, наслідки пандемії COVID-19 і дві спроби оголосити йому імпічмент під час президентства завдали важкого удару по бізнесу екс-президента.
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Близько 75% доходів Трампа надходить від комерційної нерухомості, але через пандемію коронавірусу багато працівників стали працювати віддалено. Це призвело до того, що компанії мінімізують площі орендованих офісів.
До того ж, в США найбільш постраждали Нью-Йорк і Сан-Франциско – саме на ці міста припадає переважна частина нерухомості Трампа. Тому після його перемоги на виборах у 2016 році його доходи від комерційної нерухомості впали більш ніж на 25%.
Від наслідків пандемії постраждала також мережа курортів і готелів Трампа – з 2015 по 2020 рік цей бізнес втратив понад 40% доходів.
У зв'язку з цим деякі американські експерти допускають, що бізнес Дональда Трампа може так і не оговтатися від його президентства.
Нагадаємо, що в штаті Нью-Йорк триває розслідування стосовно екс-президента – прокурор штату підозрює його в шахрайстві і ухиленні від сплати податків.
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