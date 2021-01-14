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Трамп заборонив платити гонорари Джуліані – CNN

14 січня, 06:49

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Трамп звинуватив свого адвоката в бездіяльності

Чинний президент США Дональд Трамп, якому оголосили імпічмент, сказав своїм помічникам припинити оплачувати гонорари адвокатові Руді Джуліані.

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Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

Трамп звинуватив свого адвоката і багатьох інших зі свого кола в скрутному становищі, в якому він зараз опинився

"Особисто він не взяв на себе ніякої відповідальності ні публічно, ні в приватному порядку", – йдеться в повідомленні.

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Очікується, що Джуліані як і раніше захищатиме Дональда Трампа від імпічменту, але досі він не фігурував в більшості розмов про це.

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Відзначимо, президент США Дональд Трамп отримав звинувачення від Нижньої палати Конгресу США – Палати представників в тому, що його вчинки підбурювали до насильства проти уряду, тому було ухвалено рішення про імпічмент.

Нагадаємо, для імпічменту глави держави необхідно було просте більшість із загального числа в 433 представників з правом голосу, і вони у демократів знайшлися – за резолюцію проголосував 221 демократ і 10 республіканців. Проти імпічменту – 197 конгресменів.

Всі подробиці в спецтемі Імпічмент Трампу

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США імпічмент Дональд Трамп
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