Трамп заборонив платити гонорари Джуліані – CNN

Чинний президент США Дональд Трамп, якому оголосили імпічмент, сказав своїм помічникам припинити оплачувати гонорари адвокатові Руді Джуліані.
Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.
Трамп звинуватив свого адвоката і багатьох інших зі свого кола в скрутному становищі, в якому він зараз опинився
"Особисто він не взяв на себе ніякої відповідальності ні публічно, ні в приватному порядку", – йдеться в повідомленні.
Очікується, що Джуліані як і раніше захищатиме Дональда Трампа від імпічменту, але досі він не фігурував в більшості розмов про це.
Відзначимо, президент США Дональд Трамп отримав звинувачення від Нижньої палати Конгресу США – Палати представників в тому, що його вчинки підбурювали до насильства проти уряду, тому було ухвалено рішення про імпічмент.
Нагадаємо, для імпічменту глави держави необхідно було просте більшість із загального числа в 433 представників з правом голосу, і вони у демократів знайшлися – за резолюцію проголосував 221 демократ і 10 республіканців. Проти імпічменту – 197 конгресменів.
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