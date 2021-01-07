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Трампа можуть усунути від влади до інавгурації Байдена – Axios

7 січня, 11:03

Ольга Литвин Ольга Литвин

Республіканці розглядають радикальні варіанти дій, щоб зупинити Трампа

Оскільки до закінчення терміну повноважень президента Дональда Трампа залишилося 13 днів, довірені особи та офіційні особи його партії розглядають рішучі заходи, щоб зупинити його.

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Про це повідомляє Аxios.

Ці заходи включають як осуд, так і імпічмент згідно з 25-тою поправкою про дострокове припинення повноважень президента. Її застосують, коли виявиться, що Трамп не може виконувати своїх обов'язків. У такому разі функції президента США перейдуть до віцепрезидента Пенса аж до інавгурації Байдена.

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"Ці розмови ведуть як нинішні та колишні помічники у Білому домі й у керівництві Республіканської партії, так і республіканські лобісти та політичні консультанти, які досі або обіймали Трампа, або тихо його терпіли донині", пише видання.

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Республіканці лютують через Трампа, який, на їхню думку, робить замах на американську демократію і ганьбить їхню партію. Є побоювання, що країна не зможе витримати ще двох тижнів із Трампом біля керма.

Нагадаємо, "через безпрецедентну і тривалу насильницьку ситуацію у Вашингтоні" Twitter, Facebook і Instagram тимчасово заморозили акаунти Трампа.

Крім того, нинішній помічник Трампа в Білому домі розповів, що багато хто з його колег покладає провину за те, що відбувається, на президента.

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