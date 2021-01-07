Трампа можуть усунути від влади до інавгурації Байдена – Axios

Оскільки до закінчення терміну повноважень президента Дональда Трампа залишилося 13 днів, довірені особи та офіційні особи його партії розглядають рішучі заходи, щоб зупинити його.

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Про це повідомляє Аxios.

Ці заходи включають як осуд, так і імпічмент згідно з 25-тою поправкою про дострокове припинення повноважень президента. Її застосують, коли виявиться, що Трамп не може виконувати своїх обов'язків. У такому разі функції президента США перейдуть до віцепрезидента Пенса аж до інавгурації Байдена.

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"Ці розмови ведуть як нинішні та колишні помічники у Білому домі й у керівництві Республіканської партії, так і республіканські лобісти та політичні консультанти, які досі або обіймали Трампа, або тихо його терпіли донині", пише видання.

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Республіканці лютують через Трампа, який, на їхню думку, робить замах на американську демократію і ганьбить їхню партію. Є побоювання, що країна не зможе витримати ще двох тижнів із Трампом біля керма.

Нагадаємо, "через безпрецедентну і тривалу насильницьку ситуацію у Вашингтоні" Twitter, Facebook і Instagram тимчасово заморозили акаунти Трампа.

Крім того, нинішній помічник Трампа в Білому домі розповів, що багато хто з його колег покладає провину за те, що відбувається, на президента.

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