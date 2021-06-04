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Трампа "забанили" в Facebook і Instagram два роки – його перевірятимуть

4 червня, 20:45

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Очікується, що спеціальна компанія оцінить, чи зменшився ризик для громадської безпеки після розблокування його аккаунта

Соціальні мережі Facebook і Instagram заблокували аккаунт екс-президента США Дональда Трампа на два роки – до січня 2023.

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Як пише CNBC, компанія, що займається соціальними мережами, повторно оцінить, чи зменшився ризик для громадської безпеки після розблокування аккаунта Трампа.

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"Якщо ми визначимо, що все ще існує серйозний ризик для громадської безпеки, ми продовжимо обмеження на певний період часу і продовжимо повторну оцінку, поки цей ризик не зменшиться", – заявили в компанії.

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Facebook заблокував акаунт Трампа через штурм Капітолоія його прихильниками 6 січня.

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9 січня соціальна мережа Twitter назавжди заблокувала обліковий запис @realDonaldTrump.

Також нещодавно команда екс-президента США Дональда Трампа видалила сайт From the Desk of Donald J Trump, який виконував функцію його платформи для комунікації з прихильниками.

До речі, зустріч президентів Зеленського і Байдена має відбутися раніше переговори американського лідера з Путіним. З таким закликом звернувся до делегації сенаторів США Петро Порошенко:

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