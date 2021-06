Трампа "забанили" в Facebook і Instagram на два роки – його перевірятимуть

Соціальні мережі Facebook і Instagram заблокували аккаунт екс-президента США Дональда Трампа на два роки – до січня 2023.

Як пише CNBC, компанія, що займається соціальними мережами, повторно оцінить, чи зменшився ризик для громадської безпеки після розблокування аккаунта Трампа.

"Якщо ми визначимо, що все ще існує серйозний ризик для громадської безпеки, ми продовжимо обмеження на певний період часу і продовжимо повторну оцінку, поки цей ризик не зменшиться", – заявили в компанії.

Водночас Дональд Трамп вважає, що таким чином виходить, що цим компанія ображає більш ніж 75 млн американських громадян, які проголосували за нього на президентських виборах минулого року.

Facebook заблокував акаунт Трампа через штурм Капітолоія його прихильниками 6 січня.

9 січня соціальна мережа Twitter назавжди заблокувала обліковий запис @realDonaldTrump.

Також нещодавно команда екс-президента США Дональда Трампа видалила сайт From the Desk of Donald J Trump, який виконував функцію його платформи для комунікації з прихильниками.

