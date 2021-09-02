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Третій день в США. Зеленський прибув до Каліфорнії

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
2 вересня, 09:23
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Це перший візит президента України до Каліфорнії за всю історію незалежності нашої держави
Мерію в Каліфорнії підсвітили кольорами прапора України. Фото: колаж "Сьогодні"
Мерію в Каліфорнії підсвітили кольорами прапора України. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський вже третій день перебуває у США з офіційним візитом. Вчора він провів зустріч з американським колегою Джо Байденом, а сьогодні, 2 вересня, прибув до Каліфорнії.

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Як повідомили в пресслужбі Офісу президента, Зеленський поїхав в Сан-Франциско в рамках робочого візиту.

"На честь приїзду Глави української держави будівлю мерії міста Сан-Франциско за ініціативою влади штату підсвітили кольорами українського прапора", – йдеться в повідомленні.

Сам Зеленський у ході спілкування з пресою у Вашнгтоні заявив, що має відвідати Сан-Франциско та Лос-Анджелес та провести там зустрічі з представниками технологічних і цифрових компаній.

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Як проходила зустріч

Зустріч Володимира Зеленського і Джо Байдена почалася о 21:00 за Києвом 1 вересня в Білому домі.

Байден насамперед заявив про прихильність США суверенітету України на тлі загрози з боку Росії і зазначив, що хотів би відвідати Україну ще раз.

А Зеленський подякував главі Білого дому за надання двох мільйонів доз вакцин проти COVID-19 і військової допомоги в розмірі 60 млн доларів. Крім того, Байдену передали список з близько 450 полонених українців, яких незаконно утримують на окупованих територіях Донбасу, Криму і в Росії.

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