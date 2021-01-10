Тривожні очікування через приспущений прапор і закрите небо Вашингтона розвіяні (фото)

На тлі штурму Капітолію в США прихильниками президента Дональда Трампа і загрози імпічменту за 10 днів до закінчення терміну, що послідувала за ним, пожвавішали конспірології різних мастей, закинувши в Мережу тривожні "новини".

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Так, спочатку хтось десь "раптом" виявив відео з приспущеним прапором Сполучених Штатів на флагштоку будівлі Конгресу США і російські телеграм-канали почали розганяти "зраду".

"На флагштоку Білого дому з невідомої причини спустили державний прапор. Коментарів поки немає" , – написав під "тривожним" відео один із них у неділю 10 січня.

Далі більше – виявляється і повітряний простір навколо Вашингтона "РАПТОМ ЗАКРИТО".

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Мало того, в Telegram почали з'являтися повідомлення, що Трамп вдався до так званого акту про заколот і військові вже в курсі. Конспірологи навіть вже встигли роз'яснити непосвяченим, що таке "Акт про заколот" і "визначили" віце-президентом "генерала Флінна".

Але тут, от невдача, виявилося, що прапор на Капітолії приспускали ще 8 січня – на згадку про загиблого при зіткненнях в Конгресі співробітника поліції Брайана Сікніка, тоді ж зняте і відео.

А до раптового закриття повітряного простору навколо національного аеропорту Рейгана у Вашингтоні привела "потенційна авіаційна загроза, яка вважається реальною".

Щодо "заколоту", то цей слух поки не спростували, його продовжують розкручувати:

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Так що чекаємо, щоправда, підозрюємо, що скоро буде чергове спростування.

Нагадаємо, дебати в Конгресі США 6 січня щодо затвердження результатів виборів були перервані через штурм Капітолію прибічниками Дональда Трампа. Конгресменам довелося перервати засідання і терміново евакуюватися – в будівлі був розпорошений сльозогінний газ.

Під час заворушень відбулися затримання і сутички протестувальників та правоохоронців, внаслідок яких загинули п’ятеро людей.

Після цих подій в Конгресі запропонували віце-президенту Майку Пенсу відсторонити президента Трампа від влади взявши на себе виконання його обов'язків. Якщо цього не відбудеться, демократи планують запустити процедуру імпічменту.

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