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"Боягузливі республіканці": в Конгресі продовжать розслідування штурму Капітолію

14 лютого, 02:57

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Ненсі Пелосі жорстко пройшлася по республіканцях у Сенаті

У Конгресі Сполучених Штатів продовжать розслідування причин ситуації зі штурмом Капітолію, незважаючи на те, що Сенат не підтримав винесення імпічменту екс-президенту Дональду Трампу, щоб уникнути подібних подій у майбутньому.

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Про це заявила спікер Палати представників Ненсі Пелосі після голосування в Сенаті, передає Reuters.

"Ми будемо рухатися далі, щоб домогтися того, що це ніколи не повториться. Ми розслідуємо і дамо оцінку, що стало причиною цього", – заявила вона.

Пелосі назвала сенаторів, які висловилися проти імпічменту їхнього однопартійця, "боягузливою групою республіканців", які пішли на поводу у виборців, що досі підтримують Трампа, забувши про свій обов'язок захищати Конституцію.

Вона також звинуватила голову республіканців у Сенаті Мітча Макконнелла в тому, що він не дозволив подати Сенату звинувачення в імпічменті, поки Трамп ще був президентом США.

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Спікер додала, що Сполученим Штатам потрібна сильна Республіканська партія – саме з такими опонентами вона хотіла б працювати.

Нагадаємо, колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп після того, як Сенат проголосував за його виправдання в другому процесі у справі про імпічмент, звинуватив демократів у політичному переслідуванні та назвав спробу імпічменту "полюванням на відьом".

Екс-президента звинувачували за статтею "підбурювання до заколоту", через заклики до безладів у Капітолії, що сталися 6 січня, коли Конгрес затверджував перемогу Джо Байдена на президентських виборах 2020 року.

Всі подробиці в спецтемі Імпічмент Трампа

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імпічмент Дональд Трамп республіканці Конгрес США Ненсі Пелосі імпічмент Трампа
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