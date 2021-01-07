Twitter, Facebook і Instagram тимчасово відключили аккаунт Трампа

Соціальна мережа Twitter заморозила аккаунт чинного президента США Дональда Трампа на 12 годин. Аккаунт залишиться заморожений, якщо президент не видалить три твіти.

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Про це повідомили на сторінці Twitter Safety.

Якщо порушення продовжаться, аккаунт Трампа заблокують назавжди.

"В результаті безпрецедентної і триваючої насильницької ситуації в Вашингтоні, округ Колумбія, ми зажадали видалити три твіти @realDonaldTrump, опублікованих раніше сьогодні, в зв'язку з неодноразовими і серйозними порушеннями нашої політики громадянської цілісності", – говориться в повідомленні.

Соціальні мережі Facebook і Instagram також відключили на 24 години доступ до аккаунту Дональда Трампа через протести в Вашингтоні.

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"Ми оцінили два порушення політики стосовно сторінки президента Трампа, вони приведуть до 24-годинний блокування функцій", – повідомили в Facebook.

Глава Instagram Адам Моссера ретвітнул повідомлення, зазначивши, що в соціальній мережі прийняли таке ж рішення.

Нагадаємо, в США перед будівлею Капітолія у Вашингтоні , Де повинні були оголосити нового президента США (ймовірно, демократа Джо Байдена) зібралися прихильники Трампа, які проникли в будівлю Конгресу, перешкодивши законодавцям затвердити перемогу демократа.

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