Русский
$ 28,4
34,85
  1. Світові новини
  2. США

Twitter, Facebook і Instagram тимчасово відключили аккаунт Трампа

7 січня, 08:29

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Якщо порушення продовжаться, аккаунт президента США заблокують назавжди

Соціальна мережа Twitter заморозила аккаунт чинного президента США Дональда Трампа на 12 годин. Аккаунт залишиться заморожений, якщо президент не видалить три твіти.

Реклама

Про це повідомили на сторінці Twitter Safety.

Якщо порушення продовжаться, аккаунт Трампа заблокують назавжди.

"В результаті безпрецедентної і триваючої насильницької ситуації в Вашингтоні, округ Колумбія, ми зажадали видалити три твіти @realDonaldTrump, опублікованих раніше сьогодні, в зв'язку з неодноразовими і серйозними порушеннями нашої політики громадянської цілісності", – говориться в повідомленні.

Соціальні мережі Facebook і Instagram також відключили на 24 години доступ до аккаунту Дональда Трампа через протести в Вашингтоні.

Реклама

"Ми оцінили два порушення політики стосовно сторінки президента Трампа, вони приведуть до 24-годинний блокування функцій", – повідомили в Facebook.

Глава Instagram Адам Моссера ретвітнул повідомлення, зазначивши, що в соціальній мережі прийняли таке ж рішення.

Нагадаємо, в США перед будівлею Капітолія у Вашингтоні , Де повинні були оголосити нового президента США (ймовірно, демократа Джо Байдена) зібралися прихильники Трампа, які проникли в будівлю Конгресу, перешкодивши законодавцям затвердити перемогу демократа.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

США Facebook Twitter Instagram Дональд Трамп
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У США оскаржать результати виборів: Пенс став на сторону Трампа
У США оскаржать результати виборів: Пенс став на сторону ТрампаСША
Пенс просить суд США відхилити позов, що вимагає від нього переглянути підсумки виборів
Пенс просить суд США відхилити позов, що вимагає від нього переглянути підсумки виборівСША
Україна дала добро на злиття Peugeot і FIAT: автовиробник стане 4-м у світі
Україна дала добро на злиття Peugeot і FIAT: автовиробник стане 4-м у світіЕкономіка
Трамп не здається: республіканці спробують оскаржити в Конгресі підсумки голосування Колегії вибірників
Трамп не здається: республіканці спробують оскаржити в Конгресі підсумки голосування Колегії вибірниківСША
"Він поверне Крим Україні": екстравагантний боксер висловив несподівану версіюБокс
Новий рік вже настав! Як світ зустрічає 2021-й (онлайн)
Новий рік вже настав! Як світ зустрічає 2021-й (онлайн)Інші країни

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти