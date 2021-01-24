В адміністрації Трампа не було плану розподілу вакцин від COVID-19 – Білий дім

Адміністрація колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа так і не розробила план розподілу вакцин від коронавірусної хвороби серед американців.

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Про це заявив Рон Клейн, голова адміністрації нового президента Джо Байдена, передає Reuters.

"Процесу розподілу вакцини, особливо за межами будинків для літніх людей і лікарень, у суспільстві в цілому насправді не було, коли ми прийшли в Білий дім", – стверджує Клейн.

Він додав, що програма вакцинації в США сильно відстає від заявленого адміністрацією Трампа – зробити щеплення 20 мільйонам американців до кінця 2020 року.

"Ми спостерігаємо це по всій країні, де були розподілені мільйони доз, але видано лише близько половини", – сказав Клейн.

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За словами голови адміністрації президента, саме на цьому тепер має намір зосередиться його команда.

Відразу після інавгурації президент США підписав ряд розпоряджень, зокрема і про розподіл вакцин. Байден планує співпрацювати з владою штатів у створенні пунктів вакцинації в конференц-центрах, на стадіонах і в спортзалах.

Також передбачається залучити тисячі медпрацівників федеральних відомств, військових медиків і співробітників аптечних мереж, щоб прискорити темпи вакцинації.

Нагадаємо, в американському місті Бостон прибиральник знищив майже дві тисячі доз COVID-вакцини Moderna, випадково вимкнувши морозильну камеру, в якій і зберігалися препарати.

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