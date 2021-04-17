У Байдена готові посилити нові санкції проти Росії – ЗМІ

Поки США оцінюють, як вплинули на Росію запроваджені цього тижня заходи, а також спостерігатимуть за реакцією Кремля

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена оцінює вплив запроваджених у четвер санкцій проти Росії і готова посилити їх, якщо Кремль не припинить хакерські атаки і спроби втручання в політичний процес в США.

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Про це повідомляє Bloomberg, з посиланням на джерела.

Санкції, оголошені в четвер, зокрема можуть розширити забороною фінансовим установам США виходити на вторинний ринок рублевих облігацій, випущених російськими державними банками, розповіли співрозмовники видання.

Також наголошується, що нові санкції проти РФ були запроваджені, щоб покарати Кремль за минулі провини, але адміністрація Байдена намагалася не допустити подальшого погіршення відносин, особливо у зв'язку зі зростанням напруженості через нарощування російських сил біля кордонів України.

Зараз офіційні особи США чекають реакції Росії на запроваджені санкції і одночасно стежать за світовими ринками, щоб побачити, як вони вплинули зокрема на рубль. За словами джерел, рішення Центрального банку Росії з процентних ставок і потоки капіталу також дадуть важливі підказки.

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Співрозмовники агентства також розповіли, що вводячи останні санкції, офіційні особи Білого дому прагнули знизити наслідки санкцій для США і світової фінансової системи, а також звичайних російських громадян.

"Тим не менш, у США є в резерві й інші потенційні заходи, зокрема спрямовані на запобігання вторинній торгівлі будь-якими рублевими борговими зобов'язаннями протягом перших 90 днів або більше після випуску", – цитує джерела агентство.

Нагадаємо, у четвер, 15 квітня, Сполучені Штати офіційно запровадили нові санкції проти Росії. При цьому Європейський Союз і НАТО підтримали нові санкціїСША, але вводити власні обмежувальні заходи поки не збираються.

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