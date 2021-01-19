У Байдена хочуть скасувати рішення Трампа про відкриття кордонів для подорожей

Рішення чинного президента США Дональда Трампа про відкриття кордонів для подорожей в Європу та Бразилію буде скасовано.
Про це в Twitter написала майбутня прес-секретар обраного президента США Джо Байдена Джен Псакі.
"У зв'язку із загостренням пандемії і появою все більшої кількості нових варіантів (коронавірусу – Ред.) по всьому світу зараз не час знімати обмеження на міжнародні поїздки", – написала Джен Псакі.
За її словами, заходи для боротьби з COVID-19 будуть посилені.
"Фактично, ми плануємо посилити заходи громадської охорони здоров'я стосовно міжнародних поїздок, щоб ще більше зменшити поширення COVID-19", – повідомила Джен Псакі.
За останніми даними, в США було зафіксовано понад 24,1 млн випадків зараження коронавірусом.
Нагадаємо, США посідають перше місце в світі за кількістю виявлених випадків COVID-19 і по смертності. У країні вже понад 10 млн осіб вакцинували проти коронавірусу.
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