У Байдена хочуть скасувати рішення Трампа про відкриття кордонів для подорожей

У США заходи для боротьби з COVID-19 будуть посилені

Рішення чинного президента США Дональда Трампа про відкриття кордонів для подорожей в Європу та Бразилію буде скасовано.

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Про це в Twitter написала майбутня прес-секретар обраного президента США Джо Байдена Джен Псакі.

"У зв'язку із загостренням пандемії і появою все більшої кількості нових варіантів (коронавірусу – Ред.) по всьому світу зараз не час знімати обмеження на міжнародні поїздки", – написала Джен Псакі.

За її словами, заходи для боротьби з COVID-19 будуть посилені.

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"Фактично, ми плануємо посилити заходи громадської охорони здоров'я стосовно міжнародних поїздок, щоб ще більше зменшити поширення COVID-19", – повідомила Джен Псакі.

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За останніми даними, в США було зафіксовано понад 24,1 млн випадків зараження коронавірусом.

Нагадаємо, США посідають перше місце в світі за кількістю виявлених випадків COVID-19 і по смертності. У країні вже понад 10 млн осіб вакцинували проти коронавірусу.

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