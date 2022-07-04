У Байдена розповіли, хто прийматиме рішення про переговори між Україною та РФ

Рано чи пізно війна Росії проти нашої країни має закінчитися

У США готові підтримати Зеленського у переговорах з Путіним/Фото: REUTERS/Kevin Lamarque, REUTERS/Valentyn Ogirenko, Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool via REUTERS. Колаж: "Сьогодні"

Рішення щодо переговорів Росії та України для припинення війни прийматиме лише президент Зеленський. США мають намір надати йому підтримку, проте час для діалогу поки не настав.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі, пише Politico.

Реклама

Подробиці

"Президент Зеленський зможе визначити, як вирішиться перемога, коли і на яких умовах. Що ми збираємося зробити, це продовжувати переконуватися, що він зможе досягти успіху на полі бою, щоб він міг досягти успіху за столом. Але навіть президент Зеленський вам скаже, що зараз не час для таких дискусій", — зазначив Кірбі.

У Зеленського дали різку відповідь на ультиматум Москви

Подоляк назвав умови, на яких Україна готова домовлятися про припинення війни з Росією

"Негайне припинення вогню. Виведення z-військ з України. Повернення викрадених громадян. Видача воєнних злочинців. Механізм репарацій. Визнання суверенних прав України. Російська сторона чудово знає наші умови. Шеф Пєсков може не переживати: настане час, і ми зафіксуємо їх на папері", — написав Подоляк у Twitter.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що в Офісі президента прокоментували можливі переговори України з Росією. Також ми писали, що РФ може почати бомбардувати Київ, щоб змусити до переговорів.