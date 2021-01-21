У Байдена розповіли про його перший дзвінок на посаді президента

Президент Сполучених Штатів Джо Байден, інавгурація якого відбулася 20 січня, насамперед на новій посаді буде телефонувати партнерам і союзникам Сполучених Штатів.
Про це розповіла на брифінгу прес-секретар президента Джен Псакі.
Найперша ж офіційна телефонна розмова, яка відбудеться у Джо Байдена, буде з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо – її призначено на 22 січня.
Щодо розмови з президентом Росії Володимиром Путіним, то вона поки не планується.
"Інформації про телефонну розмову з президентом Путіним поки немає", – відповіла Джен Псакі на запитання журналіста.
Нагадаємо, у перший день на посаді президента Джо Байден підписав близько 15 указів, скасувавши при цьому кілька скандальних указів свого попередника Дональда Трампа.
Ми також повідомляли, що президент Сполучених Штатів Джо Байден в перший же день призначив тимчасових керівників Державного департаменту і Міністерства оборони.
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