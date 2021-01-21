У Байдена розповіли про його перший дзвінок на посаді президента

Путіну Байден поки дзвонити не має наміру

Президент Сполучених Штатів Джо Байден, інавгурація якого відбулася 20 січня, насамперед на новій посаді буде телефонувати партнерам і союзникам Сполучених Штатів.

Реклама

Про це розповіла на брифінгу прес-секретар президента Джен Псакі.

Найперша ж офіційна телефонна розмова, яка відбудеться у Джо Байдена, буде з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо – її призначено на 22 січня.

Щодо розмови з президентом Росії Володимиром Путіним, то вона поки не планується.

В тренді Інавгурація Джо Байдена: всі подробиці

"Інформації про телефонну розмову з президентом Путіним поки немає", – відповіла Джен Псакі на запитання журналіста.

Реклама

Нагадаємо, у перший день на посаді президента Джо Байден підписав близько 15 указів, скасувавши при цьому кілька скандальних указів свого попередника Дональда Трампа.

Ми також повідомляли, що президент Сполучених Штатів Джо Байден в перший же день призначив тимчасових керівників Державного департаменту і Міністерства оборони.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама