У ексадвоката Трампа знайшли докази з пошти Луценка і Насірова – ЗМІ

Руді Джуліані, Юрій Луценко (праворуч зверху) і Роман Насіров. Колаж "Сьогодні"

У колишнього адвоката Трампа Руді Джуліані, в якого нещодавно були обшуки, вилучили докази з електронної пошти, які говорять про можливий його зв'язок з українськими ексчиновниками.

Реклама

Про це пише Bloomberg.

Федеральні прокурори Нью-Йорка виявили в межах кримінального провадження листування, яке нібито належить колишньому генеральному прокурору України Юрію Луценку, ексглаві Фіскальної служби України Роману Насірову і бізнесмену Олександрові Левіну.

Імена українців були відредаговані, але зміни внесли таким чином, що імена стало видно, коли текст був скопійований і вставлений у текстовий редактор.

Нагадаємо, обліковий запис електронної пошти Насірова був заарештований на початку березня минулого року, а iPhone і iPad, що належать Левіну, були вилучені в лютому і березні 2020-го. Жодного з них, зокрема Луценка, у будь-яких правопорушення не звинувачували.

Реклама

Читайте також: Помічник Трампа буде балотуватися в губернатори штату Нью-Йорк

Луценко був ідентифікований під час розслідування у справі про імпічмент як основне джерело інформації для Джуліані, яку використовували для очорнення і, як наслідок, звільнення тодішнього посла США в Україні Марі Йованович. Прокуратура США розслідує, чи причетний Джуліані до спроб домогтися звільнення Йованович на користь українським інтересам.

Зі свого боку прессекретарка Луценка заявила, що ексгенпрокурор діяв відповідно до українського законодавства і відкритий для спілкування з правоохоронними органами США.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у 2019 році проти Джуліані почали розслідування через діяльність в Україні. Слідчі намагаються встановити, чи порушував Джуліані закони про запобігання іноземному впливу на політичні процеси в США.