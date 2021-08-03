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Біля Пентагону відкрили стрілянину, є загиблий. Будівлю заблокували – ЗМІ

3 серпня 2021 18:41

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Постріли нібито звучали біля платформи швидкісних автобусів, що знаходиться неподалік від Міноборони

На місце стягнули силовиків. Колаж "Сьогодні"

На місце стягнули силовиків. Колаж "Сьогодні"

У США Пентагон заблокували через дії поліції. НП сталася біля транзитного центру, ЗМІ пишуть про стрілянину із загиблим.

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Про це повідомили в Центрі транзитних перевезень Пентагону.

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Жителів просять уникати цієї місцевості. Потяги проходять там без зупинки, військовий об'єкт закритий через "діяльность поліції".

У Telegram-каналі Mash написали, що біля будівлі відкрили стрілянину. Постріли лунали біля платформи швидкісних автобусів, що знаходиться неподалік. Силовики нібито заявили, що загроза ліквідована.

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За попередньою інформацією, загинула одна людина. На відео видно, що зараз на місці перебувають поліцейські, рятувальники і медики.

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Нагадаємо, у Вашингтоні чоловік влаштував стрілянину недалеко від Білого дому. В результаті постраждали дві людини.

Крім того, у місті Колорадо-Спрінгс (штат Колорадо) один з учасників вечірки відкрив стрілянину – шість людей померли на місці.

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