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СЬОГОДНІ Світові новини США

У Путіна вже не лише ядерна палиця. Блінкен назвав нову небезпечну для світу зброю РФ

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20 травня, 11:00
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У Кремлі очікують, що ця зброя допоможе досягти того, чого не вдалося військовим шляхом
Ентоні Блінкен звинуватив Росію у використанні їжі як зброї в Україні.
Ентоні Блінкен звинуватив Росію у використанні їжі як зброї в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив Росію у використанні продовольства як зброю у війні в Україні. Окупанти тримають у заручниках їжу не лише для українців, а й для мільйонів людей у всьому світі.

Про це пише Reuters.

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Пізніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відкинув звинувачення, заявивши, що росіяни "не ідіоти" і не експортуватимуть продовольство, якщо на них поширюються жорсткі санкції.

Звертаючись до Ради Безпеки ООН, Блінкен закликав Росію припинити блокаду українських портів.

"Схоже, російський уряд вважає, що використання їжі як зброя допоможе добитися того, чого не вдалося її вторгнення, – зламати дух українського народу", – сказав держсекретар США.

Він додав, що постачання продовольства мільйонів українців та мільйонів інших людей у всьому світі буквально "взято в заручники".

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Весь світ відчуває наслідки війни

Вторгнення Росії в Україну призвело до різкого зростання світових цін на зерно, олію, паливо та добрива.

На Росію та Україну разом припадає майже третина світових постачань пшениці. Україна також є великим експортером кукурудзи, ячменю, соняшникової та рапсової олії, у той час як на Росію та Білорусь, яка підтримала Москву у її війні з Україною, припадає понад 40% світового експорту калію, тобто добрив для сільськогосподарських культур.

У Кремлі відмовляються визнавати, що Росія винна у глобальній продовольчій кризі. Представник Росії в ООН Василь Небензя взагалі звинуватив Україну в тому, що вона затримує іноземні судна у своїх портах і мінує акваторію.

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"Рішення використовувати їжу як зброю приймає Москва і тільки Москва", – сказав Блінкен.

Близько 20 мільйонів тонн зерна залишаються невикористаними в українських елеваторах, оскільки світові запаси продовольства виснажуються та ціни стрімко зростають.

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ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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