У хворих на COVID-19 дітей проявляється новий небезпечний синдром

Поки немає доказів, як вірус пов'язаний із синдромом

У хворих на коронавірусну інфекцію дітей лікарі помітили мультисистемний запальний синдром. Захворювання зазвичай виникає через кілька тижнів після зараження.

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Про це повідомляє The New York Times.

У США лікарі спостерігають різке збільшення кількості дітей з мультисистемним запальним синдромом (MIS-C). За їхніми словами, нині в країні більше важко хворих.

"Нині в нас з'являється більше дітей з MIS-C. Більший відсоток з них дійсно важкохворі", – сказала завідувачка відділення інфекційних захворювань Дитячої національної лікарні у Вашингтоні Роберта ДеБіазі.

Симптоми мультисистемного запального синдрому такі: лихоманка, висип, почервоніння очей і проблеми зі шлунково-кишковим трактом, у рідкісних випадках серцева дисфункція.

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Експерти стверджують, що поки занадто рано робити припущення про якийсь зв'язок коронавірусу і синдрому.

Також ми писали про те, що Оксфордський університет і шведська компанія AstraZeneca планують дослідити дію на дітей і підлітків своєї вакцини від коронавірусу.

Раніше сайт "Сьогодні" зібрав найважливішу інформацію про вакцини Pfizer, Sinovac, AstraZeneca і Novavax. Вони найближчим часом надійдуть в Україну.

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