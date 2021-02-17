У хворих на COVID-19 дітей проявляється новий небезпечний синдром

У хворих на коронавірусну інфекцію дітей лікарі помітили мультисистемний запальний синдром. Захворювання зазвичай виникає через кілька тижнів після зараження.
Про це повідомляє The New York Times.
У США лікарі спостерігають різке збільшення кількості дітей з мультисистемним запальним синдромом (MIS-C). За їхніми словами, нині в країні більше важко хворих.
"Нині в нас з'являється більше дітей з MIS-C. Більший відсоток з них дійсно важкохворі", – сказала завідувачка відділення інфекційних захворювань Дитячої національної лікарні у Вашингтоні Роберта ДеБіазі.
Симптоми мультисистемного запального синдрому такі: лихоманка, висип, почервоніння очей і проблеми зі шлунково-кишковим трактом, у рідкісних випадках серцева дисфункція.
Експерти стверджують, що поки занадто рано робити припущення про якийсь зв'язок коронавірусу і синдрому.
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