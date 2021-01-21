Вбивство, пожежі і знамення: курйози під час інавгурацій президентів США

У США відбулася інавгурація Джо Байдена. Новий глава держави присягав в досить незвичайних умовах, адже його церемонія не схожа ні на одну з попередніх – ні пишного військового параду, ні сотень тисяч глядачів.

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Але в американській історії є чимало прикладів курйозів і казусів, що трапилися під час урочистих подій. У деяких з них бачили навіть погані знаки для майбутніх президентів.

Всі подробиці – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Дата інавгурації усіх президентів вибрана не випадково – саме 20 січня 1937 року Франклін Рузвельт, який чотири рази займав найвищу посаду країни, приніс присягу.

Кожен наступний президент вносив в програму церемонії свою родзинку. Наприклад, в 1953 році Дуайта Ейзенхауера заарканив ковбой.

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І хоча політик не показав виду – затія для нього виявилася несподіванкою. Адже спочатку планувалося, що президенту тільки дадуть ковбойський капелюх.

Не за планом пішла і інавгурація Джона Кеннеді. Під час заходу під сценою загорілася проводка, а після поет Роберт Фрост, який спеціально до церемонії написав вірш, не зміг його прочитати – засліпило сильне світло від снігу.

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Через два роки Кеннеді застрелили, і з тих пір американці в інавгураційних курйозах бачать погані знамення, а всі президенти пересуваються виключно в закритих машинах.

Наприклад, Ліндон Джонсон, який вступив на посаду після вбивства, приймати присягу їхав в броньованому автомобілі. А Барака Обаму супроводжували три однакових лімузини. В якому з них знаходився новообраний президент – знає тільки секретна служба.

А ще першому президентові-афроамериканцю довелося двічі приймати присягу. Вся річ у тім, що під час офіційної церемонії політик через хвилювання постійно збивався. Тому наступного дня Верховий Суд постановив повторити процедуру – слово в слово за Конституцією.

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Під час вступу на посаду Дональда Трампа був не один натяк на майбутні неприємності. Поки політик складав присягу на вулицях Вашингтона мітингували незгодні з його перемогою. А коли президент йшов від Капітолію до Білого Дому, можна було почути не тільки захоплені вигуки, але і зневажливий свист.

інавгурація Джо Байдена теж була повна сюрпризів. Адже в такому форматі церемонії ще не проводили. Через пандемію на трибунах майже не було глядачів, а весь урядовий квартал оточили колючим дротом. І вперше в історії США – колишній глава держави не передавав ключі від Білого Дому своєму наступнику.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, Джо Байден присягнув на вірність американському народу. За церемонією інавгурації стежив мало не весь світ. Як все відбувалося – дивіться в матеріалі "Сьогодні".

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