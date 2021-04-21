Вбивство темношкірого Флойда: екс-офіцера поліції визнали винним

У США визнали винним екс-офіцера поліції Дерека Шовін в ненавмисному вбивстві темношкірого Джорджа Флойда, який помер під час затримання в Міннеаполісі.
Про це повідомляє Sky News.
Сам Шовен відмовився давати свідчення, оскільки його захист стверджував, що Флойд помер від хвороби серця і вживання наркотиків.
Як відомо, перед винесенням вироку були посилені заходи безпеки в Міннеаполісі – будівля суду обнесли колючим дротом, а школи закрили.
Дерека Шовін засудили до тюремного ув'язнення на строк до 40 років. Патологоанатом, якого запросив адвокат Шовін, розповів, що у афроамериканця не було симптомів, характерних для тих, хто відчуває нестачу кисню.
Нагадаємо, похорон Флойда відбулися 9 червня в місті Х'юстон. Урочисту церемонію прощання відвідали сотні осіб, в тому числі і нинішній президент США Джо Байден.
Після його смерті влада великих американських міст – Х'юстона і Фінікса – вирішили заборонити поліцейським застосовувати задушливі захоплення.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк