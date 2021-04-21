Вбивство темношкірого Флойда: екс-офіцера поліції визнали винним

Захист Шовена стверджував, що Флойд помер від хвороби серця і вживання наркотиків

У США визнали винним екс-офіцера поліції Дерека Шовін в ненавмисному вбивстві темношкірого Джорджа Флойда, який помер під час затримання в Міннеаполісі.

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Про це повідомляє Sky News.

Сам Шовен відмовився давати свідчення, оскільки його захист стверджував, що Флойд помер від хвороби серця і вживання наркотиків.

Як відомо, перед винесенням вироку були посилені заходи безпеки в Міннеаполісі – будівля суду обнесли колючим дротом, а школи закрили.

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Дерека Шовін засудили до тюремного ув'язнення на строк до 40 років. Патологоанатом, якого запросив адвокат Шовін, розповів, що у афроамериканця не було симптомів, характерних для тих, хто відчуває нестачу кисню.

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Нагадаємо, похорон Флойда відбулися 9 червня в місті Х'юстон. Урочисту церемонію прощання відвідали сотні осіб, в тому числі і нинішній президент США Джо Байден.

Після його смерті влада великих американських міст – Х'юстона і Фінікса – вирішили заборонити поліцейським застосовувати задушливі захоплення.

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