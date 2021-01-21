Прибрав нагадування про Трампа: Байден провів перестановку в Овальному кабінеті

Не минуло й двох діб після інавгурації 46-го президента США Джо Байдена, як в Овальному кабінеті відбулися істотні перестановки.
Як повідомляє The Guardian, з головної робочої зони президента в Білому домі зникло багато нагадувань про попередника Байдена, Дональда Трампа.
Зокрема, портрет 7-го президента Ендрю Джексона, який ініціював насильницьке переселення та етнічні чистки індіанців, замінили портретом одного з батьків-засновників Бенджаміна Франкліна.
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Навпроти висітиме портрет Франкліна Рузвельта, який був президентом США у часи Другої світової війни.
Також в кабінеті повісили парні портрети політичних опонентів Томаса Джефферсона та Александра Гамільтона, які, всупереч своїм розбіжностям, працювали разом.
Байден розпорядився повернути до приміщення відому картину Чайлда Фредеріка Хассама "Авеню в дощ", яка прикрашала Овальний кабінет за президентства Барака Обами та Білла Клінтона.
Крім того, на комоді й інших поверхнях з'явилися різні статуетки. Зокрема, борців за права темношкірого населення Мартіна Лютера Кінга-молодшого, Рози Паркс і Роберта Кеннеді, латиноамериканського активіста Сезара Чавеса, колишньої першої леді і громадської діячки Елеонори Рузвельт, а також індіанця з племені чірікауа на коні.
Також Байден замінив килим, штори, шпалери, а також додав на комод позаду свого крісла сімейні фотографії у рамках. Якщо придивитися, на знімках можна побачити його покійного сина Бо Байдена.
На робочому столі з'явилася кружка, набір блюдець та коробка з ручками. Як відомо, чаю і кави Трамп надавав перевагу кока-колі, а ручкам – чорні маркери.
Можна помітити, що тепер з кабінету зникли прапори військових підрозділів США і колекція пам'ятних монет експрезидента.
Чи не єдиним атрибутом, який Байден вирішив не міняти після Трампа, виявився стіл "Резолют", який дістався тому "у спадок" від президента Барака Обами.
Нагадаємо, що перед тим, як залишити Білий дім попередня перша леді Меланія Трамп розповіла, як покращила адміністрацію за чотири роки.
А про те, як вона прикрашала Білий дім до Різдва, дивіться у відеосюжеті:
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