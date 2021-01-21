Прибрав нагадування про Трампа: Байден провів перестановку в Овальному кабінеті

Не минуло й двох діб після інавгурації 46-го президента США Джо Байдена, як в Овальному кабінеті відбулися істотні перестановки.

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Як повідомляє The Guardian, з головної робочої зони президента в Білому домі зникло багато нагадувань про попередника Байдена, Дональда Трампа.

Зокрема, портрет 7-го президента Ендрю Джексона, який ініціював насильницьке переселення та етнічні чистки індіанців, замінили портретом одного з батьків-засновників Бенджаміна Франкліна.

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Навпроти висітиме портрет Франкліна Рузвельта, який був президентом США у часи Другої світової війни.

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Також в кабінеті повісили парні портрети політичних опонентів Томаса Джефферсона та Александра Гамільтона, які, всупереч своїм розбіжностям, працювали разом.

Джо Байден в Овальному кабінеті, 2021 рік. Фото: REUTERS/Tom Brenner

Байден розпорядився повернути до приміщення відому картину Чайлда Фредеріка Хассама "Авеню в дощ", яка прикрашала Овальний кабінет за президентства Барака Обами та Білла Клінтона.

Крім того, на комоді й інших поверхнях з'явилися різні статуетки. Зокрема, борців за права темношкірого населення Мартіна Лютера Кінга-молодшого, Рози Паркс і Роберта Кеннеді, латиноамериканського активіста Сезара Чавеса, колишньої першої леді і громадської діячки Елеонори Рузвельт, а також індіанця з племені чірікауа на коні.

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Дональд Трамп в Овальному кабінеті, 2020 рік / Фото: Flickr В тренді У Німеччині зафіксували першу смерть після повторного зараження COVID-19

Також Байден замінив килим, штори, шпалери, а також додав на комод позаду свого крісла сімейні фотографії у рамках. Якщо придивитися, на знімках можна побачити його покійного сина Бо Байдена.

На робочому столі з'явилася кружка, набір блюдець та коробка з ручками. Як відомо, чаю і кави Трамп надавав перевагу кока-колі, а ручкам – чорні маркери.

Можна помітити, що тепер з кабінету зникли прапори військових підрозділів США і колекція пам'ятних монет експрезидента.

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Чи не єдиним атрибутом, який Байден вирішив не міняти після Трампа, виявився стіл "Резолют", який дістався тому "у спадок" від президента Барака Обами.

Барак Обама в Овальному кабінеті, 2016 рік

Нагадаємо, що перед тим, як залишити Білий дім попередня перша леді Меланія Трамп розповіла, як покращила адміністрацію за чотири роки.

А про те, як вона прикрашала Білий дім до Різдва, дивіться у відеосюжеті:

Відео: Сьогодні

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