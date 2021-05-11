Вчені встановили, хто найбільше ризикує померти від COVID-19

Майже у половини учасників дослідження крім головних болів і втрати нюху і смаку, була зафіксована гостра енцефалопатія

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

У разі захворювання на COVID-19 неврологічні ускладнення, такі як головний біль і втрата нюху і смаку, найчастіше виникають у пацієнтів з хронічними неврологічними захворюваннями. При цьому ці на перший погляд незначні симптоми збільшують ризик смерті у шість разів.

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Про це свідчать останні результати дослідження Пітсбурзького університету, пише видання SciTech Daily.

"Уже на дуже ранньому етапі пандемії стало очевидно, що у безлічі людей, які були хворі настільки, щоб бути госпіталізованими, також розвиваються неврологічні проблеми", – заявила провыдний дослідник, доктор медичних наук Шеррі Чоу.

Серед 3744 пацієнтів з COVID-19, які взяли участь у дослідженні, у 82% спостерігалися неврологічні проблеми. Причому крім головного болю і втрати нюху і смаку, майже в половини цих пацієнтів була зафіксована гостра енцефалопатія, яка в 17% випадків приводила до інсульту і в 6% – до коми.

"Гостра енцефалопатія – це, безумовно, найпоширеніший симптом, який ми бачимо в клініці. Ці пацієнти можуть перебувати в зміненому стані або мати порушення свідомості, або вони поводяться неадекватно, також зафіксовані стани маячні і збудження", – розповіла Чоу.

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Згідно з результатами дослідження, наявність хронічних неврологічних захворювань, як то ураження мозку і захворюваннями нервової системи, а також хронічна мігрень, деменція, хвороба Альцгеймера та інші – вкрай часто призводять до розвитку неврологічних ускладнень при COVID-19, значно підвищуючи його небезпеку.

Нагадаємо, за даними ВООЗ, через пандемію коронавірусу діти в Європейському регіоні можуть частіше страждати на ожиріння, оскільки через карантин вони не відвідують школи, а тому втратили доступ до збалансованого шкільного харчування і регулярної фізичної активності.

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