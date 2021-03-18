Вчені в США з'ясували, чому нові штами коронавірусу заразніші

Група дослідників зі США на чолі з доктором Бін Ченом з Бостонської дитячої лікарні встановила, як британський, південноафриканський і бразильський штами коронавірусу SARS-CoV-2 варіантах впливають на його заразність.

Реклама

Про це повідомляє портал Medical Xpress.

Нова робота показала, як змінюється структура білка-шипа при мутації D614G, яку переносять усі три варіанти, і показала, чому ці штами здатні поширюватися швидше.

"Вчені виявили, що мутація D614G (заміна в одній амінокислоті "букви" в генетичному коді білка-шипа) робить шип більш стабільним порівняно з початковим вірусом SARS-CoV-2. У результаті більш функціональні шипи доступні для зв'язування з рецепторами ACE2 наших клітин, що робить вірус більш заразним" , – йдеться в публікації.

У мутантних шипах Бін Чен і його колеги виявили, що мутація D614G не тільки стабілізує білок-шип, а й змушує його слабше зв'язуватися з рецептором АСЕ2. Однак той факт, що шипи в нових штамах менш схильні до передчасного розпаду, робить вірус у цілому більш заразним.

Реклама

В тренді Скандал з вакциною AstraZeneca: ВООЗ не бачить причин хвилюватися

Бін Чен зазначає, що через нестабільність форми в початковому варіанті SARS-CoV-2 функціональними було близько 50% білків-шипів. А от у варіантах D614G може бути 90% такхі "шипів", тому ймовірність того, що у вас буде інфекція, – вища.

На думку дослідників, для більшої ефективності модернізовані вакцини на основі білка-шипа коронавірусу (препарати Moderna, Pfizer і Johnson & Johnson) повинні включати код її мутантного варіанта.

Водночас фахівці продовжують роботу над терапевтичним засобом, що блокує проникнення вірусу в клітини, і мають намір перейти до досліджень на тваринах.

Реклама

"У січні команда вчених показала в журналі Nature Structural & Molecular Biology, що структурно сконструйований "підсадний" білок ACE2 зв'язує вірус у 200 разів сильніше, аніж власний ACE2 організму. Приманка ефективно інгібувала, тобто зменшувала активність, вірус у клітинній культурі, припускаючи, що це може бути анти-COVID-19 лікування" , – йдеться в публікації.

Нагадаємо, вакцина проти COVID-19 від Pfizer/BioNTech показала високую здатність нейтралізувати нові штами коронавірусу.

Також повідомлялося, що вакцини від COVID-19, розроблені китайської Sinovac Biotech Ltd і британсько-швейцарською AstraZeneca, ефективні проти варіанту коронавірусу P1, вперше виявленого в Бразилії.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус мутує

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама