У Байдена готують два таємні брифінги по Україні – ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена проведе два таємні брифінги через загрозу вторгнення РФ в Україну. У ньому візьмуть участь помічники керівників Палати представників та Сенату, а також співробітники профільних комітетів. Брифінг відбудеться 25 січня.
Про це повідомляє CNN.
Що відомо?
Брифінги пройдуть у зв'язку з тим, що близько 8500 американських військовослужбовців привели у стан підвищеної бойової готовності для можливого перекидання до країн Східної Європи.
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Повідомляється, що лідер більшості в Сенаті Чак Шумер і речник Палати представників Ненсі Пелосі запросили брифінги для обох палат. Крім того, Шумер запросив ще й секретний брифінг для всіх 100 сенаторів наступного тижня.
Зазначається, що брифінги відбуваються, коли США попереджають, що потенційне вторгнення Росії в Україну може бути неминучим.
Евакуація посольства США з України
- Державний департамент Сполучених Штатів Америки у понеділок, 24 січня, дав дозвіл на добровільний виїзд державних службовців США та зобов'язав виїхати членів їхніх сімей з посольства у Києві.
- Своєю чергою речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко назвав таке рішення передчасним. Крім того, за його словами, рішення Держдепу США не означає, що всі співробітники американського посольства зараз виїдуть із України. Ніколенко закликав до спокою.
- Також в Офісі президента України Володимира Зеленського пояснили евакуацію американських дипломатів. На думку Михайла Подоляка, це може бути спричинено не зростанням загрози вторгнення Росії, а внутрішньополітичною ситуацією у США.
- Крім того, США готують вісім тисяч військових до відправки на допомогу Україні. Рішення ще не ухвалене, але Міноборони США може перекинути армію до Європи.