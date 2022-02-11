Загроза вторгнення РФ до України: у США попередили про візові обмеження

Якщо Російська Федерація зважиться на новий напад на Україну, то візові обмеження будуть серед заходів, які вживатимуть США проти російської агресії.
Про це повідомила заступник держсекретаря США Венді Шерман в ефірі MSNBC.
Зазначимо, Шерман не уточнила, чи торкнуться обмеження окремих осіб, чи ширших категорій росіян.
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"Я сподіваюся, що президент Володимир Путін зробить правильний вибір з огляду на розміщення наших сил на східному фланзі, враховуючи доставлену Україні військову допомогу, а також санкції, обмеження на експорт та візові обмеження, які будуть задіяні", – сказала вона.
Загроза вторгнення РФ до України
- 2021 року РФ навесні і потім восени зосередила війська на кордонах України. Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії наступу російських військ на територію України.
- 3 лютого видання New York Times і Washington Post повідомили, що Росія може використати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення", а також скористатися обуренням щодо цього відео, щоб виправдати своє вторгнення. Інший варіант подій – щоб ватажки бойовиків на Донбасі "закликали Москву втрутитися".
- Крім того, американські ЗМІ описали найжахливіший варіант вторгнення Путіна. Так, повномасштабне вторгнення може призвести до загибелі від 25 000 до 50 000 мирних жителів, від 5000 до 25 000 військовослужбовців України, а також від 3000 до 10 000 військовослужбовців Росії.