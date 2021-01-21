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Україна готує зустріч Байдена і Зеленського – посол розповів подробиці

21 січня, 10:55

Віталій Семченко Віталій Семченко

Але спочатку політики мають поспілкуватися телефоном

Україна працює над реалізацією запрошення президента США Джо Байдена до Києва. Також розглядається варіант візиту українського лідера Володимира Зеленського до Штатів.

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Про це заявив посол України в США Володимир Єльченко, передає Укрінформ.

"Це буде одним з перших питань, з якого ми почнемо тут проводити діалог з новою адміністрацією", – сказав він.

Дипломат зазначив, що для розвитку двосторонніх відносин важливо налагодити особисті зв'язки, а візит – найкраща можливість для цього. Однак спочатку політики мають поспілкуватися телефоном.

За словами Єльченка, нова адміністрація дуже обізнана в українських реаліях і в майбутньому має намір зосередитися на конкретних питаннях.

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"Це, насамперед, боротьба з корупцією, оскільки пора вже від слів переходити до справ. І, по-друге, – це реформа судової системи", – пояснив посол.

Як повідомляли раніше, Володимир Зеленський зізнався, що дивився церемонію інавгурації 46-го президента США Джо Байдена і запросив його відвідати Україну з візитом.

Нагадаємо, Джо Байден присягнув на вірність американському народу. За церемонією інавгурації стежив мало не весь світ. Як все відбувалося – дивіться в матеріалі "Сьогодні".

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