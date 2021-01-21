Україна готує зустріч Байдена і Зеленського – посол розповів подробиці

Україна працює над реалізацією запрошення президента США Джо Байдена до Києва. Також розглядається варіант візиту українського лідера Володимира Зеленського до Штатів.
Про це заявив посол України в США Володимир Єльченко, передає Укрінформ.
"Це буде одним з перших питань, з якого ми почнемо тут проводити діалог з новою адміністрацією", – сказав він.
Дипломат зазначив, що для розвитку двосторонніх відносин важливо налагодити особисті зв'язки, а візит – найкраща можливість для цього. Однак спочатку політики мають поспілкуватися телефоном.
За словами Єльченка, нова адміністрація дуже обізнана в українських реаліях і в майбутньому має намір зосередитися на конкретних питаннях.
"Це, насамперед, боротьба з корупцією, оскільки пора вже від слів переходити до справ. І, по-друге, – це реформа судової системи", – пояснив посол.
Як повідомляли раніше, Володимир Зеленський зізнався, що дивився церемонію інавгурації 46-го президента США Джо Байдена і запросив його відвідати Україну з візитом.
Нагадаємо, Джо Байден присягнув на вірність американському народу. За церемонією інавгурації стежив мало не весь світ. Як все відбувалося – дивіться в матеріалі "Сьогодні".
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